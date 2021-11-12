Кубок мира по рукопашному бою собрал в Москве спортсменов из 29 стран

Кубок мира по рукопашному бою впервые проходит в России. В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов, в том числе из США, Канады, Италии Германии, Ирана, Белоруссии и других стран мира.

Соревнования проводит Международная федерация рукопашного боя. Организация была создана 15 лет назад в Москве, ее цель — популяризация этого вида боевых искусств, как российского национального вида спорта за рубежом, а также включение дисциплины в программу Олимпиады. Сегодня федерация объединяет атлетов из 43 стран.

«К нам на Кубок мира приехали спортсмены из 29 стран, хотя заявились изначально 38 стран. Но в условиях пандемии, каких-то сложностей с карантинами, многим спортсменам не позволили доехать. Поэтому кворум достаточно серьезный, интересные спортсмены, интересные поединки. Ну, российские спортсмены у нас достаточно успешно выступают», — рассказал президент Международной федерации рукопашного боя Сергей Астахов.

Рукопашный бой — это смесь различных видов единоборств: бокса и кикбоксинга, дзюдо, самбо и других. Бои проходят в двух дисциплинах: поединок и самооборона.

«У каждого спортсмена свой стиль, своя тактика ведения боя, когда сходятся разные стили, очень интересно смотреть. Мне нравится, когда работают борец и ударник вместе, получаются очень красивые зрелищные серии ударов и шедевральные амплитудные броски», — поделился участник соревнований от сборной России Родион Усачев.

Рукопашный бой всегда считался частью русской культуры, служил визитной карточкой русской армии. В последние годы он набирает популярность среди молодежи. Занятия рукопашным боем помогают раскрыть волевые способности и сформировать спортивный характер. На полях соревнований встретились бойцы из России и США, Канады, Италии и Германии, Ирана, Китая, Белоруссии и других стран.

«Нашим спортсменам очень хорошую конкуренцию создают рукопашники из других стран. Это прежде всего Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан. Сейчас из других стран приехали, и на них тоже приятно смотреть, как выступают спортсмены из Ирана, спортсмены из Пакистана, очень хорошая команда приехала из Белоруссии», — отметил главный судья соревнований Игорь Куфтин.

Соревнования проходят на территории «Лужников» во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 11 по 13 ноября. Победители получат медали и грамоты, а также звания международных мастеров спорта и заслуженных мастеров спорта по рукопашному бою.