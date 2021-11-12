Глава МИД Мали заявил о необходимости расширения авиапарка ВВС страны российской техникой

Москва, 12 ноября. Мали нуждается в поставках современных российских вертолетов и самолетов, а также обучении персонала для работы с ними, заявил глава внешнеполитического ведовства страны Абдулай Диоп.

«Больше всего на данный момент Мали обеспокоена ситуацией в области безопасности. Сотрудничество в этой сфере определяется военно-техническим соглашением, которое устанавливает границы нашего партнерства с РФ. И в этом контексте мы вынуждены сообщить о наших потребностях в оборудовании, в частности в авиационной технике, потребностях в области обучения и подготовки нашего персонала. Кроме того, нам необходима помощь в использовании этого оборудования», — подчеркнул дипломат.

По его словам, правительственным войскам приходится действовать против террористов, а значит необходимо усилить оборонный потенциал армии. Только так угроза может быть нивелирована. В то же время Диоп напомнил, что не менее 90% малийских офицеров обучались и проходили доподготовку в России. Помимо этого, РФ поставляет Бамако военное снаряжение.

Ранее Абдулай Диоп назвал Москву надежным партнером Бамако, так как взаимодействие двух государств выходит далеко за рамки оборонных поставок.

«Россия — стратегический партнер, на которого можно рассчитывать, и сотрудничество выходит за рамки военной сферы», — сообщил он.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Мали является суверенным государством, а потому имеет право самостоятельно выбирать союзников.