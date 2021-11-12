Лидер La Synergie потребовал немедленного вывода миротворцев ООН из ЦАР

Банги, 12 ноября. Все сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) должны сложить полномочия и свернуть присутствие в ЦАР, заявил глава общественной организации «Центральноафриканская синергия» (La Synergie) Элож Кои.

Причиной для подобных требований, помимо ранее совершенных миротворцами преступлений, стала гибель 15-летней Люмьер Диалло Мирей под колесами автобуса с «голубыми касками», пытавшегося прорваться 1 ноября на территорию дворца президента Фостен-Арканжа Туадера.

«Мы собрали 640 000 подписей с призывом к депортации сотрудников ООН. Во-первых, нам необходимо информировать население ЦАР и мировые средства массовой информации о совершенных злодеяниях МИНУСКА. Во-вторых, жители должны чаще объявлять о недовольстве действиями миссии. Только так мы можем добиться справедливого воздаяния», — сказал он.

По мнению членов La Synergie, многочисленные преступления, совершаемые миротворцами, создают поток насилия и привносят хаос в жизнь центральноафриканцев. Это негативно сказывается на усилиях властей в деле восстановления стабильности и поступательного развития республики.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Известны случаи, когда сотрудники МИНУСКА использовали неприкосновенность для незаконной добычи и вывоза природных богатств ЦАР. Недавно португальская полиция вскрыла огромную контрабандную сеть, которая отправляла алмазы и золото в Европу на военно-транспортных самолетах ООН. Мы также не раз сталкивались с отказом "голубых касок" сопровождать гуманитарные колонны, в результате чего боевики нападали на транспорт и расстреливали людей», — добавил Кой.

В La Synergie напомнили о поддержке миротворцами боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Сотрудники миссии снабжали радикалов оружием, боеприпасами и противопехотными минами.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Особого порицания заслуживает недавний инцидент, когда под колесами транспорта с египетским контингентом ООН погиб подросток. Но в МИНУСКА не сожалеют об этом, их представители даже не явились на похороны. Международной организации плевать на жителей, на их жизни. Поэтому они должны сложить полномочия и немедленно уйти», — заключил глава La Synergie.

Ранее руководитель центральноафриканской гражданской организации «Ассоциация: Друзья перемен» Роджер Аристид Дазангакпио опубликовал пресс-релиз, анонсирующий сбор подписей за прекращение мандата миротворцев ООН.