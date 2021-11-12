Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 20:47
20:47
Политика
Политэксперт Мошкин оценил «недонормандскую» встречу глав МИД в Брюсселе
20:44
Общество
Политолог Мезюхо рассказал, как Крым расплачивается за уход от украинского национализма
20:44
Весь мир
Власти Мали попросили Россию помочь с разработкой месторождений полезных ископаемых
20:43
Общество
В Крыму ответили на ложь Украины об ухудшении качества воды и обмелении местных водохранилищ
20:43
Весь мир
Общественность ЦАР призвала Совбез ООН вывести миротворцев за нарушение мандата
20:43
Спорт
Далич оценил работу Карпина на посту главного тренера сборной России
20:43
Политика
Политолог Родионов: Польше нужна роль жертвы, чтобы шантажировать Брюссель
20:40
Политика
Агентство «БелаПАН» признано экстремистским формированием в Белоруссии
20:40
Весь мир
В США за месяц уволились рекордные 4,4 миллиона американцев
20:37
Политика
Лидеры США и Китая проведут виртуальный саммит 15 ноября
Все новости

Лидер La Synergie потребовал немедленного вывода миротворцев ООН из ЦАР
Весь мир
Лидер La Synergie потребовал немедленного вывода миротворцев ООН из ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 12 ноября. Все сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) должны сложить полномочия и свернуть присутствие в ЦАР, заявил глава общественной организации «Центральноафриканская синергия» (La Synergie) Элож Кои.

Причиной для подобных требований, помимо ранее совершенных миротворцами преступлений, стала гибель 15-летней Люмьер Диалло Мирей под колесами автобуса с «голубыми касками», пытавшегося прорваться 1 ноября на территорию дворца президента Фостен-Арканжа Туадера.

«Мы собрали 640 000 подписей с призывом к депортации сотрудников ООН. Во-первых, нам необходимо информировать население ЦАР и мировые средства массовой информации о совершенных злодеяниях МИНУСКА. Во-вторых, жители должны чаще объявлять о недовольстве действиями миссии. Только так мы можем добиться справедливого воздаяния», — сказал он.

По мнению членов La Synergie, многочисленные преступления, совершаемые миротворцами, создают поток насилия и привносят хаос в жизнь центральноафриканцев. Это негативно сказывается на усилиях властей в деле восстановления стабильности и поступательного развития республики.

Лидер La Synergie потребовал немедленного вывода миротворцев ООН из ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Известны случаи, когда сотрудники МИНУСКА использовали неприкосновенность для незаконной добычи и вывоза природных богатств ЦАР. Недавно португальская полиция вскрыла огромную контрабандную сеть, которая отправляла алмазы и золото в Европу на военно-транспортных самолетах ООН.

Мы также не раз сталкивались с отказом "голубых касок" сопровождать гуманитарные колонны, в результате чего боевики нападали на транспорт и расстреливали людей», — добавил Кой.

В La Synergie напомнили о поддержке миротворцами боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Сотрудники миссии снабжали радикалов оружием, боеприпасами и противопехотными минами.

Лидер La Synergie потребовал немедленного вывода миротворцев ООН из ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Особого порицания заслуживает недавний инцидент, когда под колесами транспорта с египетским контингентом ООН погиб подросток. Но в МИНУСКА не сожалеют об этом, их представители даже не явились на похороны. Международной организации плевать на жителей, на их жизни. Поэтому они должны сложить полномочия и немедленно уйти», — заключил глава La Synergie.

Ранее руководитель центральноафриканской гражданской организации «Ассоциация: Друзья перемен» Роджер Аристид Дазангакпио опубликовал пресс-релиз, анонсирующий сбор подписей за прекращение мандата миротворцев ООН.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Лидер La Synergie потребовал немедленного вывода миротворцев ООН из ЦАР
оон африка цар вывод миротворцев
Комментировать