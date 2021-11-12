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Актриса Агата Муцениеце получает 100 тысяч рублей за съемочный день
Шоу-бизнес
Актриса Агата Муцениеце получает 100 тысяч рублей за съемочный день
Pr Scr instagram.com  /  @agataagata

Москва, 12 ноября. Известная актриса Агата Муцениеце раскрыла информацию о своих заработках. Знаменитость призналась, что съемки в кино — это не основной источник ее дохода.

Артистка стала гостьей блогера Иды Галич в новом выпуске YouTube-шоу «Есть вопросики». Знаменитость рассказала, что получает 100 тысяч рублей за один съемочный день.

По словам Муцениеце, реклама в Instagram приносит ей намного больше денег. Несмотря на это, звезда «Закрытой школы» не готова отказываться от актерской карьеры ради заработков.

«Но я так люблю кино, что если бы мне пришлось выбирать или решать, я бы выбрала кино. Это даже не обсуждается. Я фанат. Для меня киномир это все. Для меня когда нет кино — накрывает депрессия», — поделилась артистка.

Муцениеце успевает уделять время разным проектам, например, шоу «Ледниковый период», в котором она катается в паре с Александром Энбертом. Однако участие в проекте приносит актрисе не только позитивные эмоции, но и травмы вкупе с эмоциональными переживаниями.

Артистка признавалась, что хотела бы проводить больше времени с детьми, но из-за работы это ей удается далеко не всегда. Муцениеце воспитывает сына и дочь от бывшего мужа — актера Павла Прилучного. Звездные супруги развелись в прошлом году. По словам актрисы, у нее уже были интимные отношения после расставания с мужем.

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