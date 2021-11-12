Инвестиции в отечественную экономику позволят повысить доходы граждан

Москва, 12 ноября. Первостепенное значение для развития национальной экономики имеет инвестирование в нее денежных средств, рассказал в интервью Lenta.ru экономист Алексей Коренев.

Обогатить государство помогут масштабные вложения в экономическую систему. Как считает специалист, прежде всего необходимо инвестировать в экономику, но не в оборонную сферу или правоохранительные органы.

Необходимо повышать производительность труда и открывать предприятия, которые будут отличаться высокой добавленной стоимостью, уверен собеседник издания. Для этого можно использовать дополнительные доходы с реализации энергоресурсов. Известно, что предварительный профицит бюджета РФ за период с января по октябрь преодолел отметку в 2,1 трлн рублей, что было обеспечено во многом благодаря экспорту сырья.

«Порядка половины нашего экспорта составляют энергоносители, которые рекордно выросли в цене. Также по некоторым металлам — алюминию, меди и другим — цены выросли почти в два раза, подорожали удобрения, лес. Так что рост идет по всем статьям, формирующим наш бюджет, в результате этого 2021 год, несмотря на пандемию и все другие беды, для России оказался крайне удачным с финансовой точки зрения. И это очень хорошо: дополнительные ресурсы можно будет направить на социальные программы, борьбу с коронавирусом. Ну и, конечно, хотелось бы, чтоб не забыли и про развитие экономики», — подчеркивает Коренев.

Чтобы у россиян выросла заработная плата, в стране необходимо расширить высокотехнологичное производство, вроде создания телевизоров, смартфонов и автомобилей. По мнению экономиста, жители страны значительно разбогатеют при увеличении уровня производства.

Правительственное предложение использовать третью часть от государственного бюджета на осуществление социальной поддержки положительно оценил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.