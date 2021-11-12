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Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу сократился на 40%
Экономика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу сократился на 40%
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 12 ноября. Поставки российского сырья по газопроводу «Ямал — Европа» через Польшу на немецкий рынок снизились примерно на 40%. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.

При этом через украинскую территорию транспортировка остается стабильной. Она держится на уровне предыдущих дней, следует из статистики «Оператора ГТС Украины».

Сокращение объема прокачки может быть связано не с падением поставок со стороны компании «Газпром», а с повышением отбора физического транзитного потока из Германии по «виртуальному реверсу».

Российский холдинг «Газпром» производит поставки голубого топлива европейским потребителям в полном соответствии с заявками и контрактными обязательствами. Такое заявление сделали в компании, комментируя недавнее сокращение поставок по трубопроводу «Ямал — Европа».

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газопровод поставки газа ямал - европа
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