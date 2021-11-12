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Дальний Восток готовится к проведению «тигриной переписи»

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 18:43
Общество
Дальний Восток готовится к проведению «тигриной переписи»
wikipedia.org  /  Appaloosa / CC BY-SA 3.0

Владивосток, 12 ноября. Сейчас завершается подготовка к учету тигров. Основной этап работы будет проведен на территории Приморского края, где к настоящему моменту находится две трети всех амурских тигров.

Сплошной учет краснокнижных зверей пройдет под патронажем Минприроды РФ на всем ареале обитания этих крупных кошачьих. Приморье задействует около 600 сотрудников в для выполнения поставленной экологами задачи, сообщает издание Prima Media.

«Учет тигра в норме во всем ареале проводится раз в 10 лет, но если есть угрозы численности, то интервал может быть сокращен, что и произошло», — сообщил руководитель Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Сохранение популяции амурских тигров является одной из приоритетных целей государственной политики по защите краснокнижных животных. В этом контексте объявлено о создании единой полной электронной базы амурских тигров.

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