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Минобороны РФ: российские Су-34 нанесли удар по «боевикам» на учениях сил ОДКБ под Казанью
Армия
Минобороны РФ: российские Су-34 нанесли удар по «боевикам» на учениях сил ОДКБ под Казанью
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Казань, 12 ноября. Сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 из состава ВКС РФ нанесли удары по позициям условных боевиков в ходе миротворческих учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2021». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские Су-34 нанесли бомбовые удары по условным террористам, которые захватили населенный пункт. Позднее две пары вертолетов Ми-24 нанесли условный удар по огневым точкам боевиков в захваченном городе.

«В целях поражения критически важных объектов противника были задействованы истребители-бомбардировщики Су-34 Центрального военного округа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бойцы разведывательных подразделений мотострелковой бригады ЮВО провели учения в горных районах Карачаево-Черкесии, в ходе которых «ликвидировали» банду террористов. Тренировки разведчиков проходили на полигоне Кобу-Баши.

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россия учения одкб
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