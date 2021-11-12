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Актер Илья Носков рассказал о творческой конкуренции со старшим братом
Общество
Актер Илья Носков рассказал о творческой конкуренции со старшим братом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 12 ноября. Звезда исторического сериала «Азазель» Илья Носков рассказал, какие у него отношения со старшим братом Андреем. Актеры стараются поддерживать друг друга как могут.

Илья Носков в новом большом интервью рассказал, как складываются его отношения со старшим братом Андреем, который также тесно связан с кинематографом. Оказалось, что Носковы похожи только внешне и творческой конкуренции у них нет. В жизни каждый из них занят своим делом.

«У нас как-то... Он был самодостаточным, мы создали компанию и появились несколько названия того, чего мы хотим делать... Так и до сегодня продолжается, мы смотрим, стараемся друг за дружкой и поддерживаем как можем, — поделился в эфире Медиагруппы «Патриот» Носков-младший.

В беседе с диаконом храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость», отцом Георгием Илья Носков высказался о современном российском кинематографе. Актер считает, что культура уже ушла. В настоящее время в стране не появляется достойных фильмов.

Илья Носков рассказал отцу Георгию как пришел к вере в бога. В то время он лежал в больнице и почувствовал острую необходимость в обряде крещения.

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