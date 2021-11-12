Bangui FM: президент Франции пытается развязать войну между ЦАР и Чадом

Банги, 12 ноября. Сын бывшего президента Чада, председатель Переходного военного совета Махамат Деби вылетел из Нджамены в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны планируют обсудить начало вторжения в ЦАР, сообщает издание Bangui FM.

В соседней с Центральноафриканской Республикой стране находится высший руководящий состав радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), а также их подельников из UPC.

По данным источников, временный президент Чада намерен согласовать с французским лидером участие местных наемников и военнослужащих спецподразделений правительственной армии в боевых действиях против жителей и властей в ЦАР.

«Известно, что Париж оказывает военную и финансовую поддержку вооруженным группировкам для боевых действий в Центральноафриканской Республике», — сообщают журналисты.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Это не первая попытка свергнуть власти ЦАР. В декабре 2020 года радикалы из различных формирований намеревались захватить столицу и сбросить Фостен-Арканжа Туадера.

Однако подготовленные российскими инструкторами военные сумели отбить нападение и откинуть противника к границам соседних государств. Впоследствии исходящую от боевиков угрозу полностью нивелировали.

Ранее сообщалось, что власти Чада позволили разместиться в Нджамене беглому экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе и другим лидерам бандформирований.