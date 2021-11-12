Представители ФБР добились официального ответа от полиции Австралии по делу аборигена

Санкт-Петербург, 12 ноября. Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) получили официальный ответ от полицейского департамента австралийского штата Новый Южный Уэльс по делу 17-летнего аборигена Томаса «Ти Джей» Хайки.

Парень скончался в феврале 2004 года после полицейской погони. Он был представителем коренного населения Австралии. Семья погибшего намерена добиться справедливого наказания для причастных к смерти парня.

Сотрудники российского ФБР начали разбираться в этом деле с начала августа 2021 года. Правозащитники направили соответствующие письма главе австралийского правительства Скотту Моррисону, генпрокурору страны Микаэлии Кэш и руководителю МВД Австралии Карен Эндрюс. Уже в начале ноября департамент полиции Нового Южного Уэльса направил официальный ответ на запрос ФБР.

Согласно тексту документа, руководитель Министерства внутренних дел Австралии Карен Эндрюс приказала перенаправить письмо ФБР министру полиции и чрезвычайных служб Дэвиду Эллиоту, который в свою очередь попросил департамент полиции Нового Южного Уэльса отправить ответ от его имени.

wikimedia.org / Michael Coghlan / CC2

Местные правоохранители уверены, что дело Томаса Хайки было предметом «тщательного расследования», которое длилось всего лишь месяц. В этом случае не удивительно, почему никто не стал в дальнейшем привлекать к ответственности полицейских, которые фигурировали в инциденте. Плюс ко всему в ответе указано, что результаты расследования не выявили никаких проблем в работе управления. Чиновников не удивляет, что полицейские, основываясь только на своих предположениях о том, что 17-летний парень причастен к правонарушению из-за своего цвета кожи, несколько минут гонялись за подростком на патрульных автомобилях.

Представители ФБР выявили в деле Томаса Хайки признаки полицейского произвола. Правоохранители пытаются оправдать убийц вместо того, чтобы встать на сторону справедливости. Фонд выражает обеспокоенность бездействием служб, расследующих преступления австралийских силовиков, игнорированием прав граждан и сокрытием правонарушений сотрудниками полиции. Правозащитники организации поддерживают целеустремленность родственников Хайки, которые намерены добиться справедливого наказания для виновников трагедии.

Как стало известно ранее, правозащитники Фонда борьбы с репрессиями сумели привлечь внимание французских чиновников к проблеме осужденной по сфабрикованному делу девушки Софии Боднарчук. Девушка была приговорена к 20 годам тюремного заключения во Франции.