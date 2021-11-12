Канье Уэст обнаружил в себе сходство с молодым Путиным

Лос-Анджелес, 12 ноября. Американский рэпер Канье Уэст, который не так давно сменил имя на Йе, сравнил себя с президентом России Владимиром Путиным. Музыкант полагает, что у него есть общие черты с российским лидером в молодости.

Уэст поделился неожиданными откровениями в эфире подкаста Drink Champs. Он вспомнил о президенте России, когда говорил о своей способности управлять спортивными брендами.

«Чувак, я как молодой Путин!» — заявил рэпер.

Слова музыканта, обнаружившего в себе сходство с молодым российским лидером, рассмешили ведущих подкаста. Один из них на всякий случай уточнил, действительно ли речь идет о президенте России, и Уэст ответил утвердительно.

«Твое сравнение с Путиным поразительно!» — отметил второй ведущий.

«Я пытаюсь сказать, что я — молодой Владимир. Я понял, что я Владимир, когда осознал, что культура — это нефть, культура — это энергия. И я был королем культуры на протяжении последних 20 лет и останусь еще на 2000 лет», — объяснил рэпер.

kremlin.ru / Администрация президента

Примечательно, что в прошлом году музыкант опубликовал в Twitter фото с Путиным. На снимке президент России тренируется с дзюдоистом Мусой Могушковым.

Ранее пользователи Сети высмеяли Уэста за смену имени. Некоторые комментаторы отметили, что давно подозревали о проблемах с психикой рэп-исполнителя.