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Политэксперт Мошкин оценил «недонормандскую» встречу глав МИД в Брюсселе
Политика
Политэксперт Мошкин оценил «недонормандскую» встречу глав МИД в Брюсселе
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин в разговоре с ФАН оценил предстоящую встречу врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас, главы МИД Франции Жана-Ив Ле Дриана и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Брюсселе.

По мнению эксперта, данное событие в «недонормандском» формате не имеет особого смысла без ключевого участника нормандской четверки — России.

«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров еще в начале недели объяснил, почему министерская встреча в формате четверки (запланированная на 11 ноября. — Прим. ФАН) невозможна. Главным образом потому, что не поступило реакции партнеров на предложения России по итоговому документу встречи. Но дело не столько в нежелании других членов четверки принять российские предложения — сколько в поведении Киева», — отмечает Мошкин.

Обозреватель обращает внимание на одно из последних заявлений Ангелы Меркель на посту врио канцлера Германии — призыв к России продвигать переговоры в «нормандском формате», чтобы в итоге все-таки выполнить Минские соглашения.

Политэксперт Мошкин оценил «недонормандскую» встречу глав МИД в Брюсселе
Федеральное агентство новостей /

Но еще ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание Меркель на то, что Киев открыто делает ставку на силовые методы, в том числе ВСУ задействовали ударные беспилотники, что прямо нарушает минские договоренности.

«10 ноября Украина и США подписали хартию о стратегическом партнерстве. Тем самым, как отметил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, “упущена еще одна возможность заставить Киев прекратить войну”», — напоминает собеседник ФАН.

В такой ситуации, по мнению Мошкина, более эффективными представляются прямые контакты Москвы с европейскими гарантами «Минска». В частности — пятничная встреча в Париже в формате «2+2»: Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и их французские коллеги — Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли — на полях международной конференции по Ливии.

«Французская сторона ожидает, что одной из главных тем будет именно Украина, совместные усилия Парижа и Москвы в рамках сопредседательства в минской группе. Встреча Ле Дриана, Хайко Мааса и Дмитрия Кулебы в Брюсселе, таким образом, пройдет уже “вдогонку” сегодняшним российско-французским контактам», — заключил эксперт.

Ранее Сергей Лавров в разговоре о встрече «нормандской четверки» по Донбассу пошутил про артистов «Квартала 95». По словам депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, его высказывание содержит скрытое послание для президента Украины Владимира Зеленского.

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