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Правительство ЦАР использует опыт Бурунди в проведении социальных реформ
Весь мир
Правительство ЦАР использует опыт Бурунди в проведении социальных реформ
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 12 ноября. Центральноафриканская Республика использует опыт Бурунди в проведении социальных реформ, сообщается на странице правительства в Facebook.

Как утверждают чиновники ЦАР, их иностранные коллеги поделятся опытом в построении современной и качественной пенсионной программы, которая позволит защитить пожилое население. Кроме того, наработки Гитеги пригодятся для реформации сферы медицинского страхования служащих.

«Все это проводится в рамках административной реформы, организованный министерством государственной службы», — значится в заявлении властей республики.

Чиновники также подчеркивают, что предпринимаемые меры являются частью политики президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, заинтересованного в построении современной, социально ориентированной страны.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи провел пресс-конференцию, во время которой высоко оценил успехи партии главы государства в деле восстановления и развития республики.

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