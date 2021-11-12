Постановщик Александр Коробко считает, что комедия «16-й» ломает правила игры США

Москва, 12 ноября. Фильм «16-й», высмеивающий «российское вмешательство» в выборы президента США в 2016 году, является доказательством жизненного здоровья России. Таким мнением поделился кинематографист и телевизионный продюсер Александр Коробко, комментируя выход картины в онлайн-кинотеатрах.

Полнометражная лента российского предпринимателя Евгения Пригожина изначально позиционировалась как фильм-исповедь. Однако после ее просмотра многие зрители признались, что были приятно удивлены — картина оказалась не документальной, а политической сатирой. При помощи «16-го» создатели комедии адресовали жесткую иронию американским властям, которые усмотрели «причастность» России к итогам президентской избирательной кампании в США в 2016 году.

Как отметил режиссер Александр Коробко в беседе с «Народными Новостями», фильм «16-й» показывает свободу российского киноискусства, которая может себе позволить дать достойный ответ на прецеденты в политической сфере. По словам постановщика, Россия научилась с высококлассным юмором ломать правила дискуссионной игры, в которую ее втягивает Запад.

«Безусловно, этот фильм, как некое антивирусное средство, как горькая настойка, имеет место быть и заслуживает право на жизнь. Я думаю, что вот это кино — одно из явлений хохмаческой части нашей культуры, но оно тоже забавно, интересно, имеет право на жизнь и является очень важным! В войне хохма — это совершенно приемлемое оружие и инструмент», — уверен Коробко.

Собеседник издания подчеркнул, что считает ленту «16-й» непривычным для Вашингтона ответом Москвы. По словам эксперта, считающая себя «оплотом демократии» Америка не готова к таким форматам. Это во многом объясняет срыв показов российского фильма в кинотеатрах Нью-Йорка в первую неделю ноября. В России с работой Пригожина могут ознакомиться все желающие на официальном сайте картины в Сети.