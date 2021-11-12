Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 19:19
19:18
Общество
Худрук Театра Ермоловой Меньшиков уволил еще 11 актеров в свой день рождения
19:17
Спорт
Сборная Канады по хоккею может принять участие в Кубке Первого канала
19:17
Весь мир
Египет проведет 27-ю сессию Конференции ООН по изменению климата в 2022 году
19:17
Весь мир
Лидер La Synergie потребовал немедленного вывода миротворцев ООН из ЦАР
19:12
Происшествия
Неизвестные обокрали дом Тимура Родригеза в Подмосковье
19:11
Весь мир
Мухаммад Дагло принял присягу в качестве вице-президента Суверенного совета Судана
19:11
Весь мир
Глава МИД Мали заявил о необходимости расширения авиапарка ВВС страны российской техникой
19:07
Общество
Кабмин внес в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов на транспорте
19:06
Весь мир
Президент Ирана заявил о подготовке программы по борьбе с дефицитом водных ресурсов
19:00
Общество
Главные новости дня: 12 ноября
Все новости

Постановщик Александр Коробко считает, что комедия «16-й» ломает правила игры США

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 18:29
Общество
Постановщик Александр Коробко считает, что комедия «16-й» ломает правила игры США
Кадр из фильма «16-й»

Москва, 12 ноября. Фильм «16-й», высмеивающий «российское вмешательство» в выборы президента США в 2016 году, является доказательством жизненного здоровья России. Таким мнением поделился кинематографист и телевизионный продюсер Александр Коробко, комментируя выход картины в онлайн-кинотеатрах.

Полнометражная лента российского предпринимателя Евгения Пригожина изначально позиционировалась как фильм-исповедь. Однако после ее просмотра многие зрители признались, что были приятно удивлены — картина оказалась не документальной, а политической сатирой. При помощи «16-го» создатели комедии адресовали жесткую иронию американским властям, которые усмотрели «причастность» России к итогам президентской избирательной кампании в США в 2016 году.

Как отметил режиссер Александр Коробко в беседе с «Народными Новостями», фильм «16-й» показывает свободу российского киноискусства, которая может себе позволить дать достойный ответ на прецеденты в политической сфере. По словам постановщика, Россия научилась с высококлассным юмором ломать правила дискуссионной игры, в которую ее втягивает Запад.

«Безусловно, этот фильм, как некое антивирусное средство, как горькая настойка, имеет место быть и заслуживает право на жизнь. Я думаю, что вот это кино — одно из явлений хохмаческой части нашей культуры, но оно тоже забавно, интересно, имеет право на жизнь и является очень важным! В войне хохма — это совершенно приемлемое оружие и инструмент», — уверен Коробко.

Собеседник издания подчеркнул, что считает ленту «16-й» непривычным для Вашингтона ответом Москвы. По словам эксперта, считающая себя «оплотом демократии» Америка не готова к таким форматам. Это во многом объясняет срыв показов российского фильма в кинотеатрах Нью-Йорка в первую неделю ноября. В России с работой Пригожина могут ознакомиться все желающие на официальном сайте картины в Сети.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Постановщик Александр Коробко считает, что комедия «16-й» ломает правила игры США
фильм 16-й александр коробко
Комментировать