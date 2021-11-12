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Le Potentiel Centrafricain: миротворцы ООН поддерживают боевиков ради продолжения работы в ЦАР
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: миротворцы ООН поддерживают боевиков ради продолжения работы в ЦАР
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 12 ноября. Контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) сотрудничает с боевиками ради сохранения присутствия в ЦАР, пишут аналитики Le Potentiel Centrafricain.

По данным СМИ, в резолюции 2552 (2020) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций значится, что миротворцы обязаны оказывать помощь Банги в создании институциональных условий, направленных на борьбу с вооруженными группировками, действующими в стране. Однако вместо этого «голубые каски» поддерживают радикалов.

«Положения резолюции игнорируются должностными лицами МИНУСКА. Сотрудники миссии, напротив, оказывают всяческую поддержку боевикам ради сохранения своего присутствия в Центральноафриканской Республике.

С другой стороны, некоторые лидеры общественного мнения призывают власти и руководство ООН передать ЦАР средства, которые тратятся на работу миротворцев. Если это произойдет, то через месяц бандформирования исчезнут», — пишет издание.

Le Potentiel Centrafricain: миротворцы ООН поддерживают боевиков ради продолжения работы в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

С утверждениями сотрудников СМИ согласно большинство жителей государства. Они уверены, что именно МИНУСКА подпитывает центральноафриканский кризис, так как «голубые каски» продают радикалам вооружение и боеприпасы, запрещенные на территории ЦАР Совбезом ООН, а также игнорируют убийства населения.

«В отличие от сотрудников миссии ООН российские инструкторы за короткий промежуток времени подготовили правительственную армию (FACA), и та смогла освободить от бандформирований всю территорию республики. Возникает вопрос: зачем ЦАР МИНУСКА?» — заключают аналитики.

Ранее общественные организации страны запустили сбор подписей за лишение мандата миротворцев ООН.

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