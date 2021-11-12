Экс-форвард сборной Украины Милевский считает низким уровень российских игроков

Киев, 12 ноября. Бывший игрок клуба «Тосно» и сборной Украины оценил уровень футболистов сборной России.

Артем Милевский считает, что сборная Украины сейчас «закрыла» бы российскую национальную команду в очном матче. Об этом экс-форвард киевского «Динамо» и «Тосно» рассказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу». Более того, Милевский отказался включать футболистов из РФ в единую сборную Украины, Белоруссии и России.

«Если сейчас составлять единую сборную Украины, Беларуси и России, то у меня там будут только украинцы. Ну и еще несколько белорусов. Головин? Нет. Как фигура из россиян номер один — это Джикия. Мне нравится лидерство и то, кто как ведет себя на футбольном поле», — подчеркнул Милевский.

Ранее сборная России добилась домашней победы над Кипром в матче квалификации ЧМ-2022. Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 6:0.