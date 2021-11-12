Центральноафриканскую Республику сотрясают протесты против миротворцев ООН

Банги, 12 ноября. В Центральноафриканской Республике нарастают протесты, во время которых население требует немедленного вывода контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), сообщает New Europe.

Мандат международной организации в ЦАР завершается 15 ноября, и журналисты решили вспомнить, насколько эффективными оказались действия «голубых касок» на Черном континенте.

Так, в 1993 году 2500 миротворцев отправили в Руанду для поддержки «Арушского соглашения», призванного положить конец гражданской войне между правительством хуту и освободительным движением тутси. Но вместо того, чтобы тщательно следить за национальным примирением, солдаты ООН самоустранились, что привело к геноциду местного населения.

«Нынешний случай в ЦАР мог закончиться повторением трагических событий, когда всего за 100 дней погибло около миллиона невинных людей. Если бы не поддержка России во время кризиса, то население республики могло бы столкнуться с гораздо худшим сценарием. МИНУСКА развернута в стране с 2014 года, но с тех пор жители постоянно и громко выражают недовольство ее работой», — сообщает издание.

wikipedia.org / Public Domain

До недавнего времени критика заключалась в том, что «голубые каски» не смогли выполнить основную задачу по защите населения от боевиков различных группировок. Согласно многочисленным сообщениям, сотрудники ООН остаются на базах, игнорируя действия радикалов, терроризирующих гражданских.

«Это тревожно напоминает Руанду. Однако самая большая проблема заключается в том, что миротворцы сами совершают преступления, порой приводящие к гибели центральноафриканцев. Из последнего — смерть 15-летней девочки в результате наезда автобуса МИНУСКА. Тогда египетский контингент миссии незаконно прорвался на территорию резиденции главы государства Фостен-Арканжа Туадера», — продолжают журналисты.

Несчастный случай вызвал возмущение жителей ЦАР, а ее похороны привели к началу стихийных митингов и акций протеста, во время которых народ требует немедленного вывода «голубых касок».

«10 августа грузовик МИНУСКА сбил мужчину в городе Бриа. Рядом с местом происшествия собралась недовольная толпа, и, чтобы разогнать ее, миротворцы открыли беспорядочный огонь. В результате одна из пуль угодила в 12-летнюю девочку. После инцидента представители МИНУСКА отправились к отцу жертвы и предложили финансово урегулировать инцидент. В конце сентября женщина в Дамаре скончалась на месте после ДТП», — добавляют сотрудники СМИ.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Жителей ЦАР раздражает, что за совершенные преступления никто не привлечен к ответственности. Высокопоставленные должностные лица ООН не признают смертей, связанных с «голубыми касками».

«Автомобильные аварии — не единственная проблема миссии. Недавно португальская полиция накрыла целую контрабандную сеть, в которой задействовались миротворцы. Они использовали военные самолеты для переброски в Европу наркотиков и незаконно добытых ресурсов из Центральноафриканской Республики. Еще один скандал разразился в середине сентября, когда габонский контингент депортировали из страны за надругательства и сексуальное насилие в отношении местных жителей. Кроме того, европейцы сотрудничают с боевиками, поставляют им запрещенное ООН оружие и боеприпасы», — заключило издание.

Приведенные случаи, по мнению журналистов, демонстрируют наплевательское отношение «голубых касок» к законам ЦАР и жизням населения. Недовольство жителей достигло точки кипения и в ближайшее время может вылиться в массовые протестные акции по всей стране, и защитить МИНУСКА от народного гнева не сможет даже армия.