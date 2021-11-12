Президент Ирана заявил о подготовке программы по борьбе с дефицитом водных ресурсов

Тегеран, 12 ноября. Президент Ирана Эбрахим Раиси сообщил, что его администрация разработала стратегию по борьбе с нехваткой воды в стране. Соответствующее заявление он сделал в ходе собрания с группой законодателей Исламской Республики.

Новая программа включает в себя ряд краткосрочных и долгосрочных планов, которые позволят эффективно использовать и грамотно распределить ресурсы имеющихся источников, а также активизировать разработку подземных вод. При этом президент заверил, что ни одна инициатива, которая может помочь в устранении дефицита, не будет оставлена без внимания.

Iran: Raisi Says Plans Devised To Address Water Shortagehttps://t.co/q7DH24UpQh

Iranian President Ebrahim Raisi said his administration has formulated a series of short- and long-term plans to cope with the water shortage emergency in the country.



In a meeting with a grou... pic.twitter.com/1iDyXbn6Zb — Eurasia Review (@EurasiaReview) November 11, 2021

На этой неделе проблема нехватки воды в различных частях Ирана неоднократно поднималась в СМИ. Например, на последствия засухи указал в своем обращении к парламенту Маджид Насеринежад, депутат от округа Шадеган провинции Хузестан, где в этом году прошла череда демонстраций и беспорядков местного населения.

По его словам, отсутствие воды для орошения сельскохозяйственных угодий каждый год приводит к гибели тысяч финиковых пальм, что наносит серьезный ущерб фермерам. Насеринежад выразил надежду, что правительство быстро примет необходимые меры и исправит ситуацию, которая вызывает недовольство местного населения. При этом депутат отметил, что нормализация водоснабжения в регионе частично решит и проблему с безработицей, позволив задействовать в сельскохозяйственном секторе большее число людей.

در حالی که دادستان دشتستان در استان بوشهر گزارش‌ها درباره صادرات نخل‌های این شهرستان به کشور‌های حوزه خلیج فارس را تکذیب کرده، محسن رشید فرخی رییس انجمن ملی خرما این گزارش‌ها را تایید کرد و گفت این صادارات همچنان ادامه دارد. pic.twitter.com/IgGzfY31Qd — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 8, 2021

Аналогичную картину описал и представитель области Дештестан провинции Бушер, жители которой, не имея источников для полива, начали массово выкапывать плодоносные пальмы. Люди отправляют ценные деревья на экспорт в страны на юге Персидского залива, где они пользуются хорошим спросом.

Засуха у края моря

Примечательно, что подобная ситуация происходит в провинциях, которые расположены в прибрежных зонах. Глава Иранской ассоциации судовой архитектуры и морской инженерии Махди Аджами ранее заявил в интервью изданию Tasnim, что в таких районах вполне оправданным шагом станет создание мощных опреснительных установок, питание которых необходимо осуществлять от атомных электростанций.

По его мнению, это могло бы значительно облегчить обеспечение людей водой. В качестве примера он привел аравийские государства, которые, не имея АЭС, активно развивают и используют подобные технологии.

وزیر نیرو در جمع کشاورزان اصفهانی :

با بی سابقه ترین خشکسالی مواجهیم

ایران غرق در رحمت الهی#مسئولان_ناکاآرمد#آبخیزداری pic.twitter.com/g7PXFYA0aF — حاج قاسم (@6eq87eKZT9mhidH) November 12, 2021

Также Аджами подчеркнул, что в условиях усиливающейся засухи рациональным шагом было бы переселение граждан ближе к морским берегам, поскольку по мере истощения источников в центральной части страны их снабжение водой будет все более затруднительным. Как сообщила в своем последнем отчете компания по управлению водными ресурсами Ирана, по сравнению с прошлым годом уровень водохранилищ в стране упал на 27% и продолжит снижаться в ближайшем будущем.

От последствий затяжной засухи в настоящее время страдает не только Иран. Такая же ситуация наблюдается почти во всех ближневосточных странах, не имеющих достаточного количества пресной воды или экономических ресурсов для ее производства.

В частности, с серьезными проблемами сейчас сталкивается Ирак, который намерен сократить площадь посевных полей на 50% в 2022 году из-за отсутствия источников для полива. Также пострадало сельское хозяйство в Сирии, где за последние несколько лет резко сократился урожай оливок и хлопка — их республика ранее активно поставляла на экспорт.