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Президент Ирана заявил о подготовке программы по борьбе с дефицитом водных ресурсов

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 19:08
Весь мир
Президент Ирана заявил о подготовке программы по борьбе с дефицитом водных ресурсов
wikipedia.org  /  Armin2210 / CC BY-SA 4.0

Тегеран, 12 ноября. Президент Ирана Эбрахим Раиси сообщил, что его администрация разработала стратегию по борьбе с нехваткой воды в стране. Соответствующее заявление он сделал в ходе собрания с группой законодателей Исламской Республики.

Новая программа включает в себя ряд краткосрочных и долгосрочных планов, которые позволят эффективно использовать и грамотно распределить ресурсы имеющихся источников, а также активизировать разработку подземных вод. При этом президент заверил, что ни одна инициатива, которая может помочь в устранении дефицита, не будет оставлена без внимания.

На этой неделе проблема нехватки воды в различных частях Ирана неоднократно поднималась в СМИ. Например, на последствия засухи указал в своем обращении к парламенту Маджид Насеринежад, депутат от округа Шадеган провинции Хузестан, где в этом году прошла череда демонстраций и беспорядков местного населения.

По его словам, отсутствие воды для орошения сельскохозяйственных угодий каждый год приводит к гибели тысяч финиковых пальм, что наносит серьезный ущерб фермерам. Насеринежад выразил надежду, что правительство быстро примет необходимые меры и исправит ситуацию, которая вызывает недовольство местного населения. При этом депутат отметил, что нормализация водоснабжения в регионе частично решит и проблему с безработицей, позволив задействовать в сельскохозяйственном секторе большее число людей.

Аналогичную картину описал и представитель области Дештестан провинции Бушер, жители которой, не имея источников для полива, начали массово выкапывать плодоносные пальмы. Люди отправляют ценные деревья на экспорт в страны на юге Персидского залива, где они пользуются хорошим спросом.

Засуха у края моря

Примечательно, что подобная ситуация происходит в провинциях, которые расположены в прибрежных зонах. Глава Иранской ассоциации судовой архитектуры и морской инженерии Махди Аджами ранее заявил в интервью изданию Tasnim, что в таких районах вполне оправданным шагом станет создание мощных опреснительных установок, питание которых необходимо осуществлять от атомных электростанций.

По его мнению, это могло бы значительно облегчить обеспечение людей водой. В качестве примера он привел аравийские государства, которые, не имея АЭС, активно развивают и используют подобные технологии.

Также Аджами подчеркнул, что в условиях усиливающейся засухи рациональным шагом было бы переселение граждан ближе к морским берегам, поскольку по мере истощения источников в центральной части страны их снабжение водой будет все более затруднительным. Как сообщила в своем последнем отчете компания по управлению водными ресурсами Ирана, по сравнению с прошлым годом уровень водохранилищ в стране упал на 27% и продолжит снижаться в ближайшем будущем.

От последствий затяжной засухи в настоящее время страдает не только Иран. Такая же ситуация наблюдается почти во всех ближневосточных странах, не имеющих достаточного количества пресной воды или экономических ресурсов для ее производства.

В частности, с серьезными проблемами сейчас сталкивается Ирак, который намерен сократить площадь посевных полей на 50% в 2022 году из-за отсутствия источников для полива. Также пострадало сельское хозяйство в Сирии, где за последние несколько лет резко сократился урожай оливок и хлопка — их республика ранее активно поставляла на экспорт.

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