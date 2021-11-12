Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 19:18
19:17
Спорт
Сборная Канады по хоккею может принять участие в Кубке Первого канала
19:17
Весь мир
Египет проведет 27-ю сессию Конференции ООН по изменению климата в 2022 году
19:17
Весь мир
Лидер La Synergie потребовал немедленного вывода миротворцев ООН из ЦАР
19:12
Происшествия
Неизвестные обокрали дом Тимура Родригеза в Подмосковье
19:11
Весь мир
Мухаммад Дагло принял присягу в качестве вице-президента Суверенного совета Судана
19:11
Весь мир
Глава МИД Мали заявил о необходимости расширения авиапарка ВВС страны российской техникой
19:07
Общество
Кабмин внес в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов на транспорте
19:06
Весь мир
Президент Ирана заявил о подготовке программы по борьбе с дефицитом водных ресурсов
19:00
Общество
Главные новости дня: 12 ноября
18:53
Происшествия
Суд в Петербурге не стал арестовывать экс-главу управления соцпитания Барабанщикова
Все новости

Боливия и Аргентина призвали ОАГ не вмешиваться в свои внутренние дела
Весь мир
Боливия и Аргентина призвали ОАГ не вмешиваться в свои внутренние дела
twitter.com/CancilleriaARG  /  Официальная страница Министерства иностранных дел Аргентины

Ла-Пас, 12 ноября. Аргентина и Боливия потребовали у Организации американских государств (ОАГ) не вмешиваться во внутренние дела стран-членов. Об этом заявили министры иностранных дел государств на второй день заседания Генеральной ассамблеи ОАГ.

 «Мы должны восстановить способность членов организации совместно вырабатывать решения, основанные на уважении суверенитета и равенстве ее участников», — отметил глава МИД Аргентины Сантьяго Андрес Кафьеро.

Он добавил, что ОАГ отдалилась от одной из своих фундаментальных функций, поддерживая подрыв демократического устоя, как в случае с выборами в Боливии в 2019 году.

Правительство Боливии настояло на необходимости реформировать ОАГ, обвинив объединение в усугублении кризиса в стране и нарушении права населения на создание собственной системы, свободной от угроз.

Власти Мексики осудили генерального секретаря блока Луиса Альмагро за «нанесение серьезного ущерба» блоку.

«ОАГ должна была быть всеохватной и открытой организацией, продвигающей политический диалог, сотрудничество, интеграцию и развитие членов, однако она таковой не является», — отметила постпред Мексики в ОАГ Лус Элена Баньос Ривас в ходе выступления по видеосвязи.

Вопрос Никарагуа

Со своей стороны, правительство Канады подчеркнуло, что объединение не должно фокусироваться лишь на проблемах региона. По словам министра иностранных дел государства Мелани Джоли, организация «обязана немедленно принять меры», намекая на выборы в Никарагуа.

Канада, США, Чили, Коста-Рика, Эквадор, Доминиканская Республика, Уругвай, Антигуа и Барбуда поддержали проект резолюции о проведении Постоянным советом немедленной коллективной оценки ситуации в Никарагуа до 30 ноября и «принятии соответствующих мер» против правительства Даниэля Ортеги.

Боливия и Аргентина призвали ОАГ не вмешиваться в свои внутренние дела
wikipedia.org / 總統府 / CC BY 2.0

В центральноамериканской стране 7 ноября прошли всеобщие выборы. По результатам обработки 97,74% бюллетеней партия «Сандинистский фронт национального освобождения» (FSLN) во главе с действующим президентом Ортегой получила поддержку 75,92% избирателей. Окончательные итоги выборов будут опубликованы до 26 ноября. В ответ власти США и некоторых стран Европы и Латинской Америки отказались от признания итогов плебисцита, настаивая на факте мошенничества.

При этом многочисленные международные наблюдатели, которые следили за процедурой волеизъявления никарагуанцев, высоко оценили прозрачность выборов и организацию избирательного процесса. Венесуэла, Куба и Боливия поддержали итоги голосования.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Боливия и Аргентина призвали ОАГ не вмешиваться в свои внутренние дела
аргентина мид боливия оаг
Комментировать