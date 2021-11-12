Боливия и Аргентина призвали ОАГ не вмешиваться в свои внутренние дела

Ла-Пас, 12 ноября. Аргентина и Боливия потребовали у Организации американских государств (ОАГ) не вмешиваться во внутренние дела стран-членов. Об этом заявили министры иностранных дел государств на второй день заседания Генеральной ассамблеи ОАГ.

El canciller Cafiero participó en las sesiones plenarias de la Asamblea General de la OEA.



Expresó la necesidad de que el organismo recupere la capacidad de consensuar soluciones basadas en el respeto a la soberanía y la igualdad de los Estados miembros. pic.twitter.com/mNMPdN5gBi — Cancillería Argentina ???????? (@CancilleriaARG) November 11, 2021

«Мы должны восстановить способность членов организации совместно вырабатывать решения, основанные на уважении суверенитета и равенстве ее участников», — отметил глава МИД Аргентины Сантьяго Андрес Кафьеро.

Он добавил, что ОАГ отдалилась от одной из своих фундаментальных функций, поддерживая подрыв демократического устоя, как в случае с выборами в Боливии в 2019 году.

Entre 10 e 12 de novembro, realiza-se o 51º Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (@OEA_BR), celebrada, como em 2020, em formato virtual. O tema da reunião, organizada pela Guatemala, é “Por uma América Renovada”. pic.twitter.com/gmgPp40mqN — Itamaraty Brasil ???????? (@ItamaratyGovBr) November 11, 2021

Правительство Боливии настояло на необходимости реформировать ОАГ, обвинив объединение в усугублении кризиса в стране и нарушении права населения на создание собственной системы, свободной от угроз.

Власти Мексики осудили генерального секретаря блока Луиса Альмагро за «нанесение серьезного ущерба» блоку.

«ОАГ должна была быть всеохватной и открытой организацией, продвигающей политический диалог, сотрудничество, интеграцию и развитие членов, однако она таковой не является», — отметила постпред Мексики в ОАГ Лус Элена Баньос Ривас в ходе выступления по видеосвязи.

Вопрос Никарагуа

Со своей стороны, правительство Канады подчеркнуло, что объединение не должно фокусироваться лишь на проблемах региона. По словам министра иностранных дел государства Мелани Джоли, организация «обязана немедленно принять меры», намекая на выборы в Никарагуа.

#SepaQue Un total de nueve países de la OEA, encabezados por México y Bolivia, cuestionaron que durante la 51 Asamblea General del organismo, el diplomático Gustavo Tarre representará a Venezuela en nombre de Juan Guaidó.



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Канада, США, Чили, Коста-Рика, Эквадор, Доминиканская Республика, Уругвай, Антигуа и Барбуда поддержали проект резолюции о проведении Постоянным советом немедленной коллективной оценки ситуации в Никарагуа до 30 ноября и «принятии соответствующих мер» против правительства Даниэля Ортеги.

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В центральноамериканской стране 7 ноября прошли всеобщие выборы. По результатам обработки 97,74% бюллетеней партия «Сандинистский фронт национального освобождения» (FSLN) во главе с действующим президентом Ортегой получила поддержку 75,92% избирателей. Окончательные итоги выборов будут опубликованы до 26 ноября. В ответ власти США и некоторых стран Европы и Латинской Америки отказались от признания итогов плебисцита, настаивая на факте мошенничества.

При этом многочисленные международные наблюдатели, которые следили за процедурой волеизъявления никарагуанцев, высоко оценили прозрачность выборов и организацию избирательного процесса. Венесуэла, Куба и Боливия поддержали итоги голосования.