Катар станет представителем дипломатических интересов США в Афганистане

Кабул, 12 ноября. Вашингтон и Доха договорились, что Катар будет представлять дипломатические интересы Соединенных Штатов в Афганистане. Об этом сообщает агентство Reuters.

Катарские власти планируют подписать с американцами соглашение о «защите силы» США в Кабуле. Это позволит обойти формальные контакты между Вашингтоном и движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), власть которого официально не признает Белый дом.

Что будет

Объявление было распространено во время пятничного брифинга государственного секретаря США Энтони Блинкена после его встречи с катарским коллегой Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

«Катар будет помогать Соединенным Штатам в предоставлении ограниченных консульских услуг нашим гражданам и в защите интересов США на территории Афганистана в целом», — заявил анонимный источник в американском госдепе.

Посольство Дохи планирует заниматься приемом заявлений на получение паспорта, предоставление нотариальных услуг для оформления документов, а также информированием и оказанием помощи в чрезвычайных ситуациях.

The US and Qatar have agreed that #Qatar will represent the diplomatic interests of the US in #Afghanistan - an important signal of potential direct engagement between Washington and Kabul in the future after two decades of war.https://t.co/wqmIAKSDag — Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) November 12, 2021

Кроме того, катарские дипломаты начнут работать на определенных объектах, которые прежде использовались американским посольством. Они должны следить за зданиями и организовать патрулирование территории.

Отдельное соглашение предусматривает прием 8000 афганцев из группы риска, которые подали заявки на получение специальных иммиграционных виз (SIV) для себя, а также для членов своих семей, которые имеют на это право.

«Заявители SIV будут размещаться в лагере Ас-Сайлия и на авиабазе Аль-Удейд», — добавил анонимный чиновник.

В чем суть

Решение о взаимодействии США и Катара появилось на фоне попыток многих развитых стран найти схему контактов с талибами, захватившими власть в Афганистане в последние недели минувшего лета.

Федеральное агентство новостей /

Такое развитие событий стало возможным после того, как Пентагон вывел свои войска из Афганистана после 20 лет военной операции в регионе. В августе США организовали поспешную эвакуацию своих сил из этой страны, оставив там тысячи афганцев-союзников, которым угрожает преследование талибов.

Главной проблемой стало отсутствие официального признания новых властей южноазиатской страны со стороны других государств, которые не спешат делать этот шаг из-за множества нарушений прав человека и злоупотреблений властью со стороны боевиков, особенно в предыдущий период их правления.

Тем не менее приближение зимы подталкивает мировое сообщество к пониманию необходимости активного взаимодействия с новыми представителями Кабула, поскольку отсутствие официальных контактов способно спровоцировать гуманитарную катастрофу в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.