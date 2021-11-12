Медиагруппа «Патриот» объявила о начале информационного сотрудничества с «УралПолит.Ru»

Санкт-Петербург, 12 ноября. Экспертный информационный канал «УралПолит.Ru» стал официальным информационным партнером Медиагруппы «Патриот».

Основанный в 2002 году «УралПолит.Ru» является первым в Уральском регионе окружным информационным агентством. Ежедневное число читателей портала достигает 15 тыс. человек. Принцип честного и объективного отражения действительности в материалах издания остается неизменным в течение долгих лет, отметила главный редактор «УралПолит.Ru» Ирина Гордеева.

«Еще один шаг в этом развитии — старт сотрудничества с нашими новыми информпартнерами из федеральной Медиагруппы "Патриот"», — подчеркнула Гордеева.

Руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук выразил надежду, что сотрудничество с «УралПолит.Ru» поспособствует диалогу между властью и гражданами. В рамках партнерских отношений издания планируют взаимный обмен эксклюзивными материалами и информирование читателей о событиях в РФ.

Накануне новым информационным партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание «Известия Мордовии». Эта старейшая газета рассказывает читателям об экономической, политической и культурной ситуации в регионе.