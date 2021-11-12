Добровольцы во Владимире стали участниками «Школы волонтеров наследия»

Владимир, 12 ноября. Участниками «Школы волонтеров наследия» во Владимире стали 60 активистов со всей области. Добровольцы освоили основные каноны реставрации памятников культуры.

«Школа волонтеров наследия» стала самым масштабным просветительским проектом в рамках нацпроекта «Культура». Обучение проходило в научно-реставрационном центре Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Занятия проводились по двум программам, основную прошли 40 волонтеров. Добровольцы освоили основы реставрации предметов из дерева, камня и металла. Углубленную программу прошли 20 человек. Обучение предусматривало более подробные знания в сфере сохранения объектов культурного наследия. Волонтеры изучили программу по реставрации памятников, их фотофиксацию, также после курса они знают, какие документы требуются для постановки памятников на охрану.

С 14 по 16 ноября во Владимирской области будет проходить просмотр фильмов, включенных в программу 41-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК. Главной площадкой мероприятия станет областной Киноцентр, который, в свою очередь, организует кинопоказы в учреждениях образования и культуры Владимирской области.