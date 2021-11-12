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Лукашенко освободил белорусского посла во Франции Фисенко от занимаемой должности

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 18:01
Политика
Лукашенко освободил белорусского посла во Франции Фисенко от занимаемой должности
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 12 ноября. Посол Белоруссии во Франции и по совместительству в Монако и Португалии Игорь Фисенко освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал белорусский президент Александр Лукашенко.

По информации пресс-службы лидера республики, дипломат сохранит свои полномочия при ЮНЕСКО.

«Фисенко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси во Франции и по совместительству в Монако и Португалии. При этом указом установлено, что он сохраняет свои полномочия в качестве постоянного представителя Беларуси при ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, МИД Белоруссии отозвал посла во Франции для консультаций.

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лукашенко франция посол
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