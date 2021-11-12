Лукашенко освободил белорусского посла во Франции Фисенко от занимаемой должности

Минск, 12 ноября. Посол Белоруссии во Франции и по совместительству в Монако и Португалии Игорь Фисенко освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал белорусский президент Александр Лукашенко.

По информации пресс-службы лидера республики, дипломат сохранит свои полномочия при ЮНЕСКО.

«Фисенко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси во Франции и по совместительству в Монако и Португалии. При этом указом установлено, что он сохраняет свои полномочия в качестве постоянного представителя Беларуси при ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, МИД Белоруссии отозвал посла во Франции для консультаций.