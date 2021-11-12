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Получившую российское гражданство певицу Наталию Орейро пригласили жить в Подмосковье
Шоу-бизнес
Получившую российское гражданство певицу Наталию Орейро пригласили жить в Подмосковье
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 12 ноября. Лучший гид Московской области, жительница Серпухова Людмила Зобкова назвала причины, почему певица Наталия Орейро должна приехать в Подмосковье.

Певица Наталия Орейро несколько дней назад получила паспорт гражданки России. При этом она не собирается покидать Буэнос-Айрес. Знаменитость хотела стать гражданкой еще одной страны, чтобы выразить признание местным поклонникам за их любовь. Жительница Серпухова Людмила Зобкова назвала причины, почему актрисе понравится в Подмосковье.

«Подмосковье — регион, который подарил нам творчество всемирно известных писателей, художников и поэтов. Не зря здесь находятся усадебные комплексы Мелихово — «герцогский угол» А. П. Чехова, Абрамцево — усадьба Саввы Мамонтова, Лопасня-Зачатьевское — усадьба детей А. С. Пушкина, а еще Дубровицы, Мураново, Шахматово», — подчеркнула лучший гид Московской области.

Зобкова считает, что Орейро сможет уединиться от окружающего мира именно в Подмосковье, так как там уникальные природные просторы. По мнению гида, именно в этом регионе звезда сериала «Дикий ангел» сможет достичь гармонии, поэтому она должна переехать, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Наталия Орейро получила российский паспорт 10 ноября из рук российского посла в Аргентине Дмитрия Феоктистова. После торжественной церемонии знаменитость поблагодарила его на русском языке и записала обращение к фанатам.

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россия подмосковье паспорт орейро
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