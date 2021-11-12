Алексей Игонин о Дзюбе, Карпине и сборной: Односторонняя любовь никому не нужна

Блестяще для России завершился матч с командой Кипра отборочного турнира ЧМ-2022. Счет на табло говорил сам за себя — 6:0 в пользу россиян. Сборная России по-прежнему лидирует в группе H, и теперь в последнем, десятом, туре нашей команде нужно просто не проиграть Хорватии. Тогда прямая путевка на чемпионат мира в Катаре, как говорится, в кармане. Проигрыш хорватам, увы, приведет к тому, что нашей команде придется пробиваться на ЧМ-2022 через стыковые матчи, а это будет непросто.

Напомним, голы в матче с Кипром забили пять футболистов — Александр Ерохин (дважды), Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

Артема Дзюбы, лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, обладателя многих футбольных трофеев, среди тех, кто забивал голы в ворота киприотов, увы, не было. И, похоже, пока российскую национальную команду возглавляет Валерий Карпин, на поле за сборную Дзюба не выйдет: слишком много между этими двумя яркими личностями накопилось непонимания и взаимных обид.

Тем не менее именно Дзюба на сегодня остается самым популярным российским футболистом и, возможно, самым известным российским спортсменом, за каждым «чихом» которого внимательно следит вся страна.

В авторской колонке для ФАН политик и спортивный эксперт, в прошлом известный футболист Алексей Игонин рассуждает о феномене Дзюбы, который стал заметной фигурой не только спорта, но и шоу-бизнеса. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

vk.com / ФК Зенит

Феномен Дзюбы. Колонка Алексея Игонина

Меня неоднократно спрашивали, нужен ли, с моей точки зрения, футболу весь этот медийный шум, который сопровождает каждый шаг Артема Дзюбы. Отвечу так: я бы не сказал, что это нужно футболу в прямом смысле. Но это футболу нужно косвенно. Истории, которые происходят с такими людьми, как Дзюба, в конечном итоге приносят футболу деньги, на которые спорт существует. Ведь большой футбол — это в значительной степени шоу-бизнес. И тут важно понимать, как это работает. Это несколько ступеней: шоу — просмотры — деньги — футбол, в том числе средства на его развитие и рост популярности спорта как такового.

Но напрямую все эти скандальные новости, все это околоспортивные телешоу футболу, конечно, не нужны. Это спорту как таковому, скорее, мешает. Ведь все, что связано с именем Дзюбы, привлекает внимание не только экспертов и зрителей, часто далеких от мира футбола. За Дзюбой и его поведением внимательно следят молодые игроки, для которых это может стать не самым лучшим примером. Молодые футболисты все-таки должны больше думать о тренировочном процессе, а не о том, как заработать на скандалах и участии в телевизионных шоу.

Тем не менее шоу будет продолжаться: ведь на этом не только футбол поднимает свою популярность — на этом зарабатывают и СМИ, и блогеры и так далее. Поэтому не сомневаюсь: тема Дзюбы будет и дальше крутиться, пока она вызывает интерес.

Что касается отлучения Дзюбы от сборной — это другой вопрос. Нужен ли Дзюба сборной? Здесь я полностью на стороне тренера Валерия Карпина. Напомню, Карпин всем дал понять, что, если он считает, что какой-то футболист нужен сборной, этого игрока обязательно вызовут.

Ну а если футболист сборной не нужен, то вполне логично, что его не вызывают ни при каких условиях, ни за какие прошлые заслуги. Что касается Дзюбы, то подумайте: зачем вызывать в сборную игрока, который сегодня на чемпионате России даже не играет в основном составе своей команды. Так что в решении Карпина есть прямая логика, продиктованная интересами сборной.

Но есть и другая сторона: если футболисту говорят, что он нужен сборной, а тот в ответ дает понять, что ему самому сборная не особо-то и нужна, поскольку у него свои задачи, то, естественно, тут уже ничего получиться не может. Такая односторонняя любовь никому не нужна.