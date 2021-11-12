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Марокко и Ливия планируют возобновить авиасообщение до конца года
Весь мир
Марокко и Ливия планируют возобновить авиасообщение до конца года
Global Look Press  /  Markus Mainka/picture alliance

Триполи, 12 ноября. Делегация Марокко прилетела в Ливию для изучения работы транспортной системы в стране. Об этом сообщает издание The Libya Observer.

Специализированная группа гражданской авиации королевства осмотрела международный аэропорт Митига, чтобы определить возможность возобновления прямых рейсов между двумя странами.

«Эксперты проинспектировали меры безопасности и охраны воздушной гавани, чтобы проверить ее соответствие международным стандартам. Они зафиксировали и высказали замечания по усилению ряда процедур», — говорится в сообщении.

Представители Триполи заявили, что исправят все недочеты, выявленные во время осмотра аэропорта. В ближайшее время ливийская спецгруппа также полетит в Рабат с аналогичной задачей.

Мероприятие направлено на устранение всех технических проблем перед возобновлением воздушного авиасообщения между странами. В случае успеха миссии самолеты смогут осуществить первые рейсы до конца текущего года.

Авиакомпания Libyan Airlines ранее сообщала, что возобновит полеты в Египет. В первое время лайнеры будут совершать посадку в аэропорту Борг-эль-Араб в Александрии по соображениям безопасности.

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