Марокко и Ливия планируют возобновить авиасообщение до конца года

Триполи, 12 ноября. Делегация Марокко прилетела в Ливию для изучения работы транспортной системы в стране. Об этом сообщает издание The Libya Observer.

Специализированная группа гражданской авиации королевства осмотрела международный аэропорт Митига, чтобы определить возможность возобновления прямых рейсов между двумя странами.

«Эксперты проинспектировали меры безопасности и охраны воздушной гавани, чтобы проверить ее соответствие международным стандартам. Они зафиксировали и высказали замечания по усилению ряда процедур», — говорится в сообщении.

Представители Триполи заявили, что исправят все недочеты, выявленные во время осмотра аэропорта. В ближайшее время ливийская спецгруппа также полетит в Рабат с аналогичной задачей.

Мероприятие направлено на устранение всех технических проблем перед возобновлением воздушного авиасообщения между странами. В случае успеха миссии самолеты смогут осуществить первые рейсы до конца текущего года.

Авиакомпания Libyan Airlines ранее сообщала, что возобновит полеты в Египет. В первое время лайнеры будут совершать посадку в аэропорту Борг-эль-Араб в Александрии по соображениям безопасности.