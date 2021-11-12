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Ростовская область обновила суточный рекорд по количеству заболевших коронавирусом
Общество
Ростовская область обновила суточный рекорд по количеству заболевших коронавирусом
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 12 ноября. Не прошло и недели после очередного локдауна, как Ростовская область установила абсолютный максимальный рекорд по количеству выявленных заболевших коронавирусом в сутки. 

По данным Роспотребнадзора, на утро 12 ноября число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 655 человек и нарастающим итогом достигло 163843 инфицированных.

Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах региона. В лидерах по количеству заболевших остаются Ростове-на-Дону, Волгодонск, Таганрог и Шахты.

Среди новых заболевших 35,7% — в возрасте от 18 до 45 лет; 34,2% — от 46 до 65 лет; 15,7% — от 66 до 79 лет; 4,4% — старше 80 лет; 10% — дети.

Однако два дня назад после снятия регионального локдауна глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым сказал, что на Дону удалось сбить «гребень волны инфекции». По его мнению, после длинных выходных наблюдается стабилизация темпов прироста заболеваемости. 

Ранее ФАН сообщал, что согласно официальной статистике, на сегодняшний день в области привито уже более 60% населения, а количество заболевших не снижается. Местные власти уверены, что основная часть из этих людей просто купила QR-коды или сертификаты о вакцинации, что вполне вероятно. 

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