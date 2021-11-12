Лавров и Шойгу обсудили ситуацию на границе Польши и Белоруссии с французскими коллегами

Москва, 12 ноября. Проблему на польского-белорусской границе необходимо решать путем диалога заинтересованных сторон, заявили в МИД России.

В Париже состоялось заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, а со стороны Парижа во встрече участвовали министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава французского минобороны Флоранс Парли.

Россия на заседании подчеркнула необходимость решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе только путем уважительного диалога и на основе норм гуманитарного права.

Также стороны обсудили актуальную повестку дня и Ливию, уточняется в сообщении МИД РФ.

Ранее сообщалось, что на встрече Лаврова и Шойгу с французскими коллегами поднималась тема Донбасса. Руководители МИД и Минобороны России и Франции заявили о необходимости соблюдения Минских соглашений.