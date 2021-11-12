МИД РФ: Мали имеет право самостоятельно выбирать партнеров и способы защиты страны

Париж, 12 ноября. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу приняли участие в очередном заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, сообщается в коммюнике МИД РФ.

«Было, в частности, затронуто положение в Мали, в том числе под углом оказания международного содействия в деле стабилизации и борьбы с терроризмом. С российской стороны было указано на право государств самим определять партнеров, которых они намерены привлекать к выполнению этих задач», — указано в заявлении внешнеполитического ведомства России.

Pr Scr Telegram /

Отечественные министры в очередной раз указали иностранным коллегам на то, что любая суверенная страна, в том числе Мали, имеет право самостоятельно выбирать, с кем заключать союзы и какими средствами обеспечивать безопасность мирного населения и государственного строя.

Ранее глава Министерства иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что правительство африканской республики считает Россию долгосрочным и надежным партнером, так как отношения между дружественными государствами не ограничиваются военно-технической сферой.