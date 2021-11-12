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Латыши предсказали снос Риги из-за никому не нужного проекта Rail Baltica
Экономика
Латыши предсказали снос Риги из-за никому не нужного проекта Rail Baltica
pixabay.com

Рига, 12 ноября. Из-за строительства железной дороги Rail Baltica столицу Латвии ждут серьезные изменения.

Строительство железной дороги Rail Baltica не только затянулось на неопределенный срок, но и приносит все больше неудобств жителям Прибалтики. Планировалось, что ж/д магистраль, которая должна напрямую связать Латвию, Эстонию и Литву с остальной Европой через Польшу и Германию, позволит прибалтам быстро и беспрепятственно перемещаться между странами ЕС. Однако в реальности вышло все совсем иначе.

В частности, недавно жителей столицы Латвии сильно разозлила новость о том, что в рамках проекта будет перестроен Рижский международный автовокзал. Предполагается, что на реконструкцию здания уйдет чуть менее двух лет. Соответственно, все это время платформы для прибывающих междугородних автобусов будут недоступны, а территория вокзала будет огорожена строительным забором. Также планируется перестроить и находящуюся рядом набережную.

Власти города пообещали, что перенесут остановки за пределы автовокзала, однако где именно они будут размещены – не ясно до сих пор. Кроме того, руководство вокзала уже признает, что такие изменения могут нарушить привычные схемы движения автобусов, из-за чего наверняка возникнут транспортные заторы, а людей придется высаживать, где попало.

Кроме того, жители Риги очень обеспокоены тем, что в ходе стройки может быть срублен ценный дуб, который был посажен в 1964 году и является местной достопримечательностью.

Латыши предсказали снос Риги из-за никому не нужного проекта Rail Baltica
wikipedia.org / Gennady Grachev / CC BY 2.0

В целом, латвийцы опасаются, что из-за никому не нужного проекта Rail Baltica, всю Ригу начнут не просто перестраивать, а буквально разрушать. При этом их возмущает, что власти совершенно не думают об удобстве самих жителей города. В Сети люди делятся переживаниями по этому поводу и негодуют из-за всего происходящего.

«Думаю, что это теперь на много лет перерыто будет. Про Rail Baltica говорят на каждом углу, а по факту — стройка на коленке. Никому она не нужна, одни проблемы»;

«Интересно, эти извращенцы еще долго нам трудности будут придумывать? Как что ни сделают — все наспех и без учета реальных ситуаций: то грузовые лифты у магазина отжали, теперь у нас остановку автобусов забрали. Что дальше?»;

«На людей наплевать, главное, чтобы танки НАТО можно было привезти и выгрузить, а люди уж остановку автобуса пусть сами по Риге ищут! Нет слов — одни буквы!»;

«Даже если когда-нибудь достроят Rail Baltica, она, как и обещали проектировщики, будет убыточной. Значит, опять пора поднимать налоги?»;

«Вариант эстакады над каналом между базаром и железной дорогой, конечно, не рассматривался? Канал в этом месте представляет убогое антисанитарное зрелище, вполне можно было его упрятать под землю, при этом сохранив место автовокзала»;

«Ну, раз Рижский трамвай будет ходить до Варшавы, то автобусы больше не нужны. Да и Старый город тоже можно снести заодно, чтоб ничего не мешало Евроинтеграции», — негодуют латвийцы в Сети.

Ранее латвийский парламент в третьем и окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие запрет на использование георгиевских ленточек в стране.

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Латвия рига rail baltica
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