Минобороны РФ показало высадку российских десантников на полигоне под Гродно

Москва, 12 ноября. Одно из подразделений российских Воздушно-десантных войск в рамках внезапной проверки боеготовности было погружено на транспортный самолет Ил-76 и переброшено в Белоруссию. Минобороны РФ опубликовало видео высадки десантников.

Высадка российских бойцов была осуществлена на одном из полигонов белорусской армии в Гродненской области. Кадры проведенной операции были предоставлены Минобороны РФ, передает «Звезда».

«Целью было участие в практическом парашютном десантировании на незнакомой площадке приземления в Белоруссии», — сказано в опубликованном сюжете.

Представители МО РФ отметили, что после совместных учений с белорусскими военными личный состав российского подразделения ВДВ отбудет к местам своей постоянной дислокации.

Ранее были опубликованы зрелищные кадры действий спецназа ВС РФ на учениях «Нерушимое братство — 2021» в Татарстане. О сосредоточения крупных сил польской армии вблизи границ с Белоруссией, включая бронетехнику, артиллерию и комплексы ПВО, информировал «Царьград».