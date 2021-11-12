Главные новости дня: 12 ноября

ФАН публикует дайджест событий за 12 ноября.

В Сергиевом Посаде автоинспектор прострелил голову дочери в салоне такси

Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы в Сергиевом Посаде. По неофициальной информации, 20-летняя девушка пострадала от действий своего отца, сотрудника ДПС.

Водитель такси подъехал к городскому кафе, где забрал автоинспектора и его дочь. Во время поездки силовик выстрелил ей в голову. Таксист остановил машину, сотрудник ДПС скрылся, девушка была доставлена в реанимацию.

Российский писатель-сатирик Коклюшкин умер в 75 лет

Известный российский сценарист, драматург и юморист-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в 75-летнем возрасте, сообщил канал «Россия-24».

Коклюшкин написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании».

Юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур в беседе с корреспондентом ФАН поделился воспоминаниями о коллеге.

В аварию с участием BMW пиар-агента Смолова попал автомобиль миллиардера Рыбакова

На Ленинградском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Одна из разбитых машин якобы принадлежит крупному бизнесмену из списка миллиардеров Forbes Игорю Рыбакову. Пока нет информации, управлял ли он иномаркой.

Имам убит в ходе перестрелки в Дагестане

В одном из сел Акушинского района Дагестана совершено нападение на имама местной мечети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия после инцидента в селе Аметеркмахи. По данным следователей, 62-летний местный житель на фоне продолжительного конфликта из-за земельного участка с имамом мечети пришел с автоматом в его дом и открыл стрельбу. В результате вооруженного нападения имам погиб, а его сын и брат пострадали.

Врач советских генсеков Евгений Чазов скончался в 92 года

wikipedia.org / Kremlin.ru /CC BY 4.0

Российский минздрав подтвердил смерть 92-летнего Евгения Чазова. Он был почетным директором НМИЦ кардиологии и академиком РАН.

С 1968 по 1986 год Чазов занимал должность замглавы Минздрава СССР. В 1987–1990 годах возглавил советское министерство здравоохранения.

Пять человек погибли при столкновении «Газели» и поезда под Красноярском

Правоохранители выясняют обстоятельства смертельной аварии в Красноярском крае. Согласно последним данным, столкнулись автомобиль «Газель» и поезд. Авария произошла на железнодорожном переезде.

Профессор КНИТУ задержан за организацию экстремистской ячейки в Казани

Правоохранители установили личность подозреваемого в организации ячейки экстремистов. Им оказался профессор КНИТУ по имени Дмитрий.

Злоумышленник отбирал студентов по религиозному признаку и распространял среди них идеологию организации. Новым адептам пропагандировали идеи радикального ислама.

МВД объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net

Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Ему вменяют уголовную статью.

Головинский суд Москвы в июле 2020 года арестовал заочно Осечкина по обвинению в мошенничестве. Что именно стало причиной уголовного преследования правозащитника, не сообщалось.

Сам Осечкин узнал о случившемся случайно и, как он написал на своей странице в социальной сети, «вынужденно покинул Россию».

ФСБ задержала студента, планировавшего массовый расстрел преподавателей в Перми

ФСБ задержала студента одного из колледжей в Перми. Он планировал устроить нападение на учителей. У него изъяли телефон и изучают переписки.

Молодой человек, который окончил девятый класс весной этого года и поступил в колледж, предложил приятелю расстрелять учителей. В переписке сказано, что он планировал убить всех преподавателей, кроме куратора, потому что «она добрый человек».

Народной артистке СССР Людмиле Гурченко исполнилось бы 12 ноября 86 лет

Global Look Press / Igor Gnevashev/Russian Look

Одной из самых ярких российских актрис Людмиле Гурченко 12 ноября 2021 года исполнилось бы 86 лет. Увы, с нами ее нет уже 10 лет — народная любимица скончалась в 2011 году. ФАН вспомнил биографию и главные фильмы с участием этой артистки, которую кинокритики считают звездой мирового уровня. Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко в разговоре с ФАН выразил почтение актрисе. Поделились воспоминаниями об артистке певец Юрий Антонов, актер Олег Басилашвили и другие.