Главные новости дня: 12 ноября

ФАН публикует дайджест событий за 12 ноября.
В Сергиевом Посаде автоинспектор прострелил голову дочери в салоне такси
Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы в Сергиевом Посаде. По неофициальной информации, 20-летняя девушка пострадала от действий своего отца, сотрудника ДПС.
Водитель такси подъехал к городскому кафе, где забрал автоинспектора и его дочь. Во время поездки силовик выстрелил ей в голову. Таксист остановил машину, сотрудник ДПС скрылся, девушка была доставлена в реанимацию.
Российский писатель-сатирик Коклюшкин умер в 75 лет
Известный российский сценарист, драматург и юморист-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в 75-летнем возрасте, сообщил канал «Россия-24».
Коклюшкин написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании».
Юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур в беседе с корреспондентом ФАН поделился воспоминаниями о коллеге.
В аварию с участием BMW пиар-агента Смолова попал автомобиль миллиардера Рыбакова
На Ленинградском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Одна из разбитых машин якобы принадлежит крупному бизнесмену из списка миллиардеров Forbes Игорю Рыбакову. Пока нет информации, управлял ли он иномаркой.
Имам убит в ходе перестрелки в Дагестане
В одном из сел Акушинского района Дагестана совершено нападение на имама местной мечети.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия после инцидента в селе Аметеркмахи. По данным следователей, 62-летний местный житель на фоне продолжительного конфликта из-за земельного участка с имамом мечети пришел с автоматом в его дом и открыл стрельбу. В результате вооруженного нападения имам погиб, а его сын и брат пострадали.
Врач советских генсеков Евгений Чазов скончался в 92 года
Российский минздрав подтвердил смерть 92-летнего Евгения Чазова. Он был почетным директором НМИЦ кардиологии и академиком РАН.
С 1968 по 1986 год Чазов занимал должность замглавы Минздрава СССР. В 1987–1990 годах возглавил советское министерство здравоохранения.
Пять человек погибли при столкновении «Газели» и поезда под Красноярском
Правоохранители выясняют обстоятельства смертельной аварии в Красноярском крае. Согласно последним данным, столкнулись автомобиль «Газель» и поезд. Авария произошла на железнодорожном переезде.
Профессор КНИТУ задержан за организацию экстремистской ячейки в Казани
Правоохранители установили личность подозреваемого в организации ячейки экстремистов. Им оказался профессор КНИТУ по имени Дмитрий.
Злоумышленник отбирал студентов по религиозному признаку и распространял среди них идеологию организации. Новым адептам пропагандировали идеи радикального ислама.
МВД объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net
Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Ему вменяют уголовную статью.
Головинский суд Москвы в июле 2020 года арестовал заочно Осечкина по обвинению в мошенничестве. Что именно стало причиной уголовного преследования правозащитника, не сообщалось.
Сам Осечкин узнал о случившемся случайно и, как он написал на своей странице в социальной сети, «вынужденно покинул Россию».
ФСБ задержала студента, планировавшего массовый расстрел преподавателей в Перми
ФСБ задержала студента одного из колледжей в Перми. Он планировал устроить нападение на учителей. У него изъяли телефон и изучают переписки.
Молодой человек, который окончил девятый класс весной этого года и поступил в колледж, предложил приятелю расстрелять учителей. В переписке сказано, что он планировал убить всех преподавателей, кроме куратора, потому что «она добрый человек».
Народной артистке СССР Людмиле Гурченко исполнилось бы 12 ноября 86 лет
Одной из самых ярких российских актрис Людмиле Гурченко 12 ноября 2021 года исполнилось бы 86 лет. Увы, с нами ее нет уже 10 лет — народная любимица скончалась в 2011 году. ФАН вспомнил биографию и главные фильмы с участием этой артистки, которую кинокритики считают звездой мирового уровня. Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко в разговоре с ФАН выразил почтение актрисе. Поделились воспоминаниями об артистке певец Юрий Антонов, актер Олег Басилашвили и другие.