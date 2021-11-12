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Россия и Франция заявили о необходимости соблюдения минских договоренностей по Донбассу
Политика
Россия и Франция заявили о необходимости соблюдения минских договоренностей по Донбассу
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 12 ноября. Руководители МИД и Минобороны России и Франции заявили о необходимости соблюдения Минских соглашений по стабилизации ситуации в Донбассе.

В Париже состоялось заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности РФ и Франции. По итогам заседания представители российского внешнеполитического ведомства обнародовали документ.

«Обсуждая ситуацию на Украине, министры вновь подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения Минских соглашений, остающихся единственной международно признанной правовой основой для разрешения внутреннего конфликта в этой стране», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, министр обороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета в Париже указал на общую деградацию военно-политической обстановки в Европе.

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