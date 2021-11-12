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Роль в театре помогла актеру Милошу Биковичу погрузиться и полюбить бокс

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 17:44
Общество
Роль в театре помогла актеру Милошу Биковичу погрузиться и полюбить бокс
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 12 ноября. Звезда «Холопа» и «Балканского рубежа» Милош Бикович рассказал, что начал заниматься боксом из-за роли в театре. Он хотел полностью погрузиться в процесс, но в итоге влюбился в этот вид спорта.

Бикович заявил, что если бы ему предложили сыграть Федора Емельяненко в кино, счел бы это за честь. Актер в восторге от российского бойца ММА. Сербский артист отметил, что в свое время хотел выглядеть максимально естественно в роли боксера. При этом участвовать в настоящем бою актер не хочет — настоящей боец его раскроет за полминуты.

«Я тогда начал тренироваться. Потому, что бокс, как и актерское мастерство, он не позволяет… Ноль толерантности на ложь. То есть нельзя это симулировать. Просто бокс, как и актерское мастерство, этим надо заниматься. Надо быть в моменте. Надо действительно в это погрузиться. Тогда я влюбился в бокс», — заявил Бикович в беседе с «Матч ТВ».

За годы актерской деятельности Бикович сыграл несколько спортсменов. Он примерял роли футболистов, баскетболистов и фигуристов. После съемок в фильме «Лед» у исполнителя одной из ролей поменялось мнение о фигурном катании. Раньше актер думал, что это женский вид спорта.

Летом Милош Бикович оказался в центре скандала после разрыва с возлюбленной Ариной Волошиной. Девушка обвинила его в грубости и не заинтересованности в ней.

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