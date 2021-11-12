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Певица Адель объяснила, как похудение помогло ей пережить развод

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 17:41
Шоу-бизнес
Певица Адель объяснила, как похудение помогло ей пережить развод
Global Look Press  /  CBS

Лондон, 12 ноября. Британская певица Адель рассказала, как ей удалось пережить тяжелый развод с бизнесменом Саймоном Конекки. Исполнительница призналась, что похудение помогло ей справиться с трудным периодом жизни.

Поклонники обратили внимание, что после расставания с мужем Адель кардинально преобразилась и сбросила вес. Постройневшая певица объяснила в беседе с журналом Rolling Stone, что именно работа над фигурой помогла ей справиться с переживаниями после крушения брака.

«Если я смогу преобразовать свою силу и свое тело, я, несомненно, смогу сделать это и со своими эмоциями, своим мозгом и своим внутренним благополучием. Это двигало меня вперед. Это просто совпало со всей той эмоциональной работой, которую я проводила над собой, визуализируя ее», — объяснила исполнительница.

По словам Адель, ни она, ни ее экс-супруг не виноваты в разводе. Певица считает, что просто поторопилась вступить в брак, поэтому не ощущала себя счастливой в семейной жизни. Однако после разрыва с мужем исполнительница некоторое время была опустошена и полагала, что не справилась с ролью жены.

Адель и Конекки поженились в 2017 году, почти через пять лет после рождения их сына. Певица объявила о расставании с мужем примерно через два года после свадьбы.

После развода исполнительница начала встречаться со спортивным агентом Ричем Полом. Недавно поклонники заподозрили, что Адель обручилась с возлюбленным.

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