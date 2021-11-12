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Пользователи TikTok жалуются на сбой в работе соцсети

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 17:40
Технологии
Пользователи TikTok жалуются на сбой в работе соцсети
pixabay.com

Вашингтон, 12 ноября. Сбой произошел в работе популярной соцсети TikTok, в которой публикуются короткие видео. Проблемы зафиксировал сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов.

В основном на трудности с TikTok жалуются пользователи из США. Проблемы по большей части наблюдаются в работе мобильного приложения. Кроме того, у некоторых пользователей возник сбой при попытке подключиться к серверу.

Пользователи Сети и ранее жаловались на неполадки в работе TikTok. Например, похожий сбой был зафиксирован в начале октября.

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