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Шойгу: РФ и Франции нужно усилить совместную работу для деэскалации обстановки в Европе
Армия
Шойгу: РФ и Франции нужно усилить совместную работу для деэскалации обстановки в Европе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Париж, 12 ноября. Россия и Франция должны вместе работать над деэскалацией ситуации в Европе, чтобы не допустить возникновения военных инцидентов. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В Париже 12 ноября состоялось пленарное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Во встрече приняли участие главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава французского оборонного ведомства Флоранс Парли.

В ходе встречи Шойгу отметил, что надеется на откровенный разговор с французскими коллегами, который позволит принять нужные решения.

«Важно совместно проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности, чтобы в дальнейшем определить шаги по деэскалации обстановки в Европе и недопущению инцидентов в ходе военной деятельности», — сказал министр.

Ранее глава министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе, передает «Царьград».

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