Сотрудничество России и Германии обидело экс-главу МИД Украины Климкина

Киев, 12 ноября. Германия сотрудничает с Россией без учета интересов Украины. Об этом в эфире местного телевидения заявил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Сотрудничество Москвы и Берлина обидело экс-главу МИД Украины. Западноевропейские государства, в частности Германия, позитивно настроены по отношению к России.

Здесь Климкин упомянул беседы исполняющего обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. Бывший министр подчеркнул, что эти стороны не учитывают позицию Киева в вопросе реализации газопровода «Северный поток — 2».

«На фоне последних разговоров — Меркель только дважды с Путиным разговаривала каждый день — у кого-то есть сомнение, что немцы с россиянами о чем-то договорились?» — отметил Климкин.

Ранее немецкий политолог Александр Рар отметил, что запуск «СП-2» это решенный вопрос. Украина, Польша и США не смогут этому помешать, добавил эксперт.