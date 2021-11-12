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Политика
Политолог Сатановский назвал «семейным делом» отношения России с Украиной и Грузией
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Политолог Сатановский назвал «семейным делом» отношения России с Украиной и Грузией
Политика
Политолог Сатановский назвал «семейным делом» отношения России с Украиной и Грузией
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

, 12 ноября. Американские или европейские «говорящие головы» не имеют никакого отношения к Украине и Грузии. Об этом заявил известный российский политолог Евгений Сатановский.

Эксперта возмутил тот факт, что Соединенные Штаты и Европа продолжают указывать России, как ей выстраивать отношения со странами постсоветского, включая Украину и Грузию. Сатановский напомнил, что Москва не станет прощать Западу пересечение так называемых красных линий, под которыми подразумеваются контакты с Киевом и Тбилиси. Однако не только эти государства попадают под указанную категорию — все остальные страны, которые когда-то входили в состав СССР, относятся к этой черте.

Политолог подчеркнул, что американские и европейские политики к этим территориям не имеют никакого отношения. Совершенно неважно, на каком уровне сейчас коммуникация этих стран с Москвой. Эскалации конфликтов — это «наше внутреннее дело, семейное, всякое бывает».

Политолог Сатановский назвал «семейным делом» отношения России с Украиной и Грузией
ПолитРоссия /

«Но мы все перемешаны до такой степени, что разделить нас на самом деле невозможно. Да, можно разойтись на какое-то время, но страна, которая еще 30 лет назад была единой, когда-нибудь все равно соединится... Это не нужно никому в мире — слишком мощная получится страна — поди с ней потом, разберись. Но это будет, рано или поздно. Сколько времени до этой поры пройдет, неважно. Но будет именно так», — написал Сатановский в Telegram-канале.

Как стало известно ранее, политолог призвал президента США Джо Байдена молиться о долгом здравии его российского коллеги Владимира Путина.

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