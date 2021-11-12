Беспилотники «Иноходец-РУ» и «Гром» будут представлены на авиасалоне Dubai Airshow — 2021

Москва, 12 ноября. Новейшие российские беспилотники «Иноходец-РУ» и «Гром» будут показаны их компанией-изготовителем «Кронштадт» на международном авиасалоне Dubai Airshow — 2021.

О демонстрации БПЛА большой продолжительности полета «Иноходец-РУ» и скоростного ударного аппарата «Гром» сообщили представители концерна «Рособоронэкспорт».

«На Dubai Airshow 2021 Рособоронэкспорт организует демонстрацию новейших разведывательно-ударных и ударных комплексов с беспилотными летательными аппаратами компании "Кронштадт"», — сказано в опубликованном релизе.

Кроме «Грома» и «Иноходца-РУ», представители «Кронштадта» покажут гостям авиасалона в ОАЭ беспилотник радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД». Ранее стало известно о прибытии на Dubai Airshow — 2021 пилотажной группы «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ.