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В Перу продадут президентский самолет для поддержки здравоохранения
Весь мир
В Перу продадут президентский самолет для поддержки здравоохранения
twitter.com  /  Пресс-служба президента Перу

Лима, 12 ноября. Президент Перу Педро Кастильо приказал продать служебный самолет и направить средства на поддержку здравоохранения и образования в стране. Об этом он заявил во время отчета о первых 100 днях в качестве главы государства.

Речь идет о Boing-737-528, который был приобретен за 25 миллионов долларов США в 1995 году, во время правления Альберто Фухимори (1990–2000).

«Я объявляю, что мы продадим президентский самолет. Все вырученные денежные средства от этого будут направлены на здравоохранение и образование», — сказал Кастильо.

Президент также анонсировал законопроект о запрете чиновникам выезжать за границу первым классом.

«Я заметил, что некоторые государственные служащие имеют много привилегий. Поэтому я подпишу прямо сейчас приказ, запрещающий чиновникам путешествовать первым классом. Госслужащие будут ездить, как обычные граждане», — заявил он.

Ранее прокуратура Перу начала расследование против министра обороны.

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президент перу педро кастильо
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