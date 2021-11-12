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Журналисты составили рейтинг производственных и научных достижений регионов России за неделю
Общество
Журналисты составили рейтинг производственных и научных достижений регионов России за неделю
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Минувшая неделя ознаменовалась для регионов России целым рядом важных и значимых достижений в разных областях народного хозяйства.

Аналитики издания «Капитал страны» рассказали о десяти примечательных событиях и достижениях в российских регионах. Так, важное событие произошло в Якутии, где компания «Полиметалл» ввела в строй обогатительную фабрику на Нежданинском месторождении. Ее мощность достигнет двух миллионов тонн руды в год. Новыми рабочими местами обеспечено более тысячи местных жителей. 

В Карелии Правительство России инициировало модернизацию Онежского судостроительного завода. На это выделено более 5 миллиардов рублей, работы намечено завершить в 2024 году. Все цеха и объекты завода оснастят новейшим оборудованием, для управления модернизированным производством создадут специальную цифровую платформу.

Эксперты отметили исследовательскую работу молодых ученых Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в области двигательных установок с центральным телом для многоразовых ракет-носителей. Работы, ведущиеся совместно с предприятиями Челябинской и Свердловской областей, позволят России в обозримом будущем реализовать масштабный космический проект. 

В Чувашии Чебоксарский завод силовых агрегатов запустил в производство уникальный отечественный трактор «Универсал». Специалисты завода ранее получили патент на его изобретение. Уникальность «Универсала» в поразительно малом радиусе разворота (всего 3,5 метра) и в широком диапазоне видов навесного оборудования.

Журналисты составили рейтинг производственных и научных достижений регионов России за неделю
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На Орском вагоноремонтном заводе в Оренбуржье заработала линия по выпуску чистых железнодорожных осей, необходимых для колесных пар. Инвестиции в проект составили более 122 млн рублей. Мощность производства планируется довести до 70 тысяч чистовых осей в год.

В Ярославской области введен в эксплуатацию новый, третий, корпус промышленного парка «Мастер». В нем разместятся малые производства, складские, офисные и бытовые помещения, которые уже оборудованы всеми необходимыми инженерными коммуникациями.

В Тульской области начал работу завод по производству яблочного пюре. Линии по производству фруктового пюре, паровая и водогрейная котельная позволят заводу выпускать до девяти тысяч тонн фруктового пюре в год. Инвестиции в реализацию проекта превысили 500 миллионов рублей.

Компания «Медмил», специализирующаяся на выпуске одноразовых влаговпитывающих пеленок, запустила в Курганской области новую линию по производству санитарно-гигиенических изделий. Это позволит увеличить объемы производства до 12 миллионов изделий в месяц. 

В Туве открылся новый мини-цех по переработке мяса. Он сосредоточится на производстве тушенки и полуфабрикатов. Планируется, что в день будет выпускаться 48 банок тушенки наивысшего сорта, которые попадут на полки местных магазинов, а пельмени и манты будут реализовываться в день их изготовления.

Компания «СпецАгро» наладила в Липецкой области производство пятислойной агропленки для промышленных теплиц. В год будет изготавливаться около четырех миллионов квадратных метров пленки в год. Инвестиции в проект составили почти 108 миллионов рублей.

Ранее ФАН опубликовал рейтинг главных достижений российских регионов за первую неделю октября 2021 года, который составили квалифицированные аналитики и эксперты отечественных СМИ.

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