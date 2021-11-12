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Бизнес, который помогает: возможен ли баланс между пользой и прибылью? Опыт Овика Мкртчяна
Общество
Бизнес, который помогает: возможен ли баланс между пользой и прибылью? Опыт Овика Мкртчяна
фото из личного архива Овика Мкртчяна  / 

Обязаны ли крупные компании и представители малого и среднего бизнеса содействовать решению глобальных проблем? Вопрос, который набирает все большую актуальность в современном мире и диктует управленцам новую модель ведения дел, — социальное предпринимательство.

Подобный формат построения бизнеса позволяет находить баланс между коммерческой выгодой и реальной пользой для людей и окружающего мира. Его отличительная черта — это совмещение стратегического и экономического плана развития предприятия, инноваций и общественной повестки.

Кроме того, такое проявление социальной ответственности является одним из важных факторов при выборе работодателя для молодых соискателей. Поколения X и Y при устройстве на работу чаще обращают внимание на репутацию компании, ее отношение к экологическим и общественным проблемам и способны отказаться от выгодного карьерного предложения из-за этических разногласий.

Примером синергии практических идей и общественной пользы может стать специализирующаяся на утилизации куриного помета и его переработке в биогаз компания SIA EGG ENERGY, соучредителями которой являются Овик Мкртчян и Мхитар Мхитарян.

Органические отходы при производстве более 800 миллионов яиц крупнейшим в Северной Европе птицеводческим предприятием Balticovo могли бы стать причиной колоссальных экологических проблем и нанести вред окружающей среде. Вместо этого благодаря современным технологиям, используемым компанией Овика Мкртчяна, куриный помет перерабатывается в биогаз, идущий на нужды потребителей, а отходы от его производства становятся основой органических высокоэффективных удобрений. Также подобный цикл позволяет избежать выброса метана и закиси азота в атмосферу.

Так небольшая европейская компания SIA EGG ENERGY становится примером по-настоящему экологичного ведения бизнеса и решает сразу несколько общественно значимых вопросов, при этом оставаясь экономически устойчивой и получая прибыль.

К слову, это не единственное предприятие Овика Леонардовича Мкртчяна, которое доказывает, что баланс между коммерческим успехом и пользой не только возможен, но и является необходимой частью для дальнейшего развития общества.

Предприниматель также является учредителем компании New Medical Technologies, которая впервые в мире представила верный алгоритм определения жизнеспособных вирусов, обладающих лимфотропизмом. Уникальный метод, разработанный специалистами, позволяет существенно снизить риски передачи опасных инфекций от доноров к пациентам, не требуя при этом от ПЦР-лабораторий закупки нового оборудования и длительного специального обучения сотрудников.

Еще одной инновационной разработкой инженеров New Medical Technologies является обеззараживающая установка, эффективно решающая проблему стерилизации медицинских инструментов, не допускающих воздействия высоких температур и сильнодействующих химических веществ. Стерилизующая система компании Овика Мкртчяна использует фотодинамический метод и снижает риски инфицирования гемоконтактными инфекциями, РНК- и ДНК-содержащими вирусами, бактериями, спорами и грибками. Кроме того, она является полностью безопасной для окружающей среды, не токсична и гипоаллергенна.

Подобные проекты New Medical Technologies — это вклад не только в экономическое развитие корпорации, но и в решение глобальных мировых проблем, к которым относится распространение вирусных инфекций. А непосредственно сами предприятия Овика Мкртчяна — яркий пример того, что социальное предпринимательство позволяет прибыльно развивать бизнес, реализуя современные технологии на принципах осознанности и ответственности перед будущими поколениями. Остается надеяться, что подобная тенденция будет актуальна и дальше и позволит изменить мир к лучшему.

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