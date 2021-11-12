Шойгу заявил о деградации европейской военно-политической обстановки

Москва, 12 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета в Париже указал на общую деградацию военно-политической обстановки в Европе.

В понедельник, 12 ноября, российский министр обороны Сергей Шойгу принял участие в двусторонней встрече глав военных ведомств и МИД России и Франции. О содержании переговоров рассказал прессе замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Руководители оборонных министерств обеих стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке и в северной части Африки. Шойгу отметил деградацию военно-политической обстановки в Европе.

«Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе», — отметил Фомин.

Заседание продлилось два часа и прошло в здании МИД Франции. Участники встречи уделили время обсуждению международных кризисов и мер по предупреждению инцидентов в ходе военной деятельности.

Ранее СМИ сообщали о подготовке визита главы МО РФ и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в столицу Франции.