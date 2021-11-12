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Политолог Родионов: Польше нужна роль жертвы, чтобы шантажировать Брюссель
Политика
Политолог Родионов: Польше нужна роль жертвы, чтобы шантажировать Брюссель
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»


Ситуация на польско-белорусской границе накаляется. Вертолет ВВС Польши высадил у забора на границе с Белоруссией десант, сообщает РИА Новости. По другую сторону ограждения, на территории Белоруссии, как раз и собрались мигранты, которые не оставляют попыток пересечь границу. Как объяснил в беседе с ФАН директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, Польша нагнетает обстановку, поскольку ей нужна роль жертвы, чтобы шантажировать Брюссель.

«Несмотря на то, что Польша тут вроде как выступает в роли жертвы, именно эта роль ей и необходима — чтобы шантажировать Брюссель, с которым у Варшавы серьезный конфликт — вплоть до санкций. Теперь Варшава может заявить, мол, мы щит, который прикрывает всю Европу. И еще денег потребовать, пригрозив, что иначе они могут не выдержать напора мигрантов, которые устремятся в Германию», — сказал политолог.

К тому же с помощью миграционного кризиса правящая партия страны «Право и справедливость» решает еще и свои внутренние проблемы, уверен эксперт. В Польше сильны правые, консервативные и антиэмигрантские настроения, а с помощью перманентного кризиса на границе «ПиС» может консолидировать общество и отвлечь его от насущных проблем.

Политолог Родионов: Польше нужна роль жертвы, чтобы шантажировать Брюссель
Global Look Press / Patrick Pleul/dpa

«Они используют старую добрую стратегию осажденной крепости. Не зря Моравецкий заявил, что кризис может растянуться на месяцы и на годы. Это было бы для них идеально», — считает Родионов.

Несмотря на то, что многие эксперты уже говорят о перспективах войны, она Варшаве невыгодна. Польша, по словам политолога, прекрасно понимает, что тогда они столкнутся с Россией, а это может означать начало «третьей мировой», к которой едва ли готов Вашингтон. Поэтому США всегда «одернут своих мосек», если дело начнет принимать дурной оборот, уверен эксперт.

«Другой вопрос – если успеют. Сейчас по обе стороны границы стоят войска, смотрят друг на друга в прицел. Поляки уже стреляют поверх голов беженцев и могут и на поражение огонь открыть, если нервы сдадут. В любом случае — шальная пуля может создать риск к возникновению полноценной перестрелки между военными двух стран. Со всеми вытекающими. Польша, безусловно, играет в игры. Но это игры с огнем. Если на уровне стратегических ядерных сил существует специальная «защита от дурака», то на польско-белорусской границе она вряд ли имеется», – заключил Родионов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил рост напряженности на польско-белорусской границе. Он подчеркнул, что обострение обстановки может привести к гуманитарной катастрофе.

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