Блогер Макс Колгин: даже далекие от политики китайцы уважают Путина

Бали, 12 ноября. Плакаты с цитатами, «сильная рука» и достойный пример даже для далеких от политики людей — блогер студент Макс Колгин поделился удивительными фактами об отношении жителей Китая к президенту России Владимиру Путину.

Колгин в своем блоге на портале «Яндекс.Дзен» рассказал, как сильно удивился отношению жителей Поднебесной к Путину после переезда в Китай. Для китайцев, включая друзей блогера, фамилия президента стала нарицательной и прямо ассоциирующейся с самой Россией. Причем касается это не только интересующихся международной повесткой, но всех остальных граждан.

«Мой приятель считает, что личность такого масштаба может обеспечить светлое будущее экономике всей Европы. Весьма спорное суждение, но разводить демагогию как-то не хочется. Моя подруга далека от политики, но даже она считает действия нашего лидера фигурой, достойной подражания. В отличие от многих современных политиков, у него достаточно твёрдая рука — как раз такая, что готова дать отпор Западу», — написал блогер.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

В конце рассказа Колгин приходит к парадоксальному выводу: может быть, в Китайской Народной Республике Владимира Путина любят даже больше, чем в Российской Федерации. Этот факт сам по себе — серьезный повод для размышлений, сетует автор «Яндекс.Дзен».

«У каждого своё мнение и ценности, к которым я отношусь уважительно. А вообще интересно сложилось — кажется, что в Китае Путина любят даже больше, чем в России. Видимо, в какой-то момент что-то пошло не так...А как вы считаете, можно ли назвать Путина великим?» — заключает студент.

Россия и Китай продолжают развивать двустороннее сотрудничество. Согласно информации Таможенного управления КНР, объем товарооборота между странами с начала 2021 года увеличился на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.