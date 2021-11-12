Фильм «Память» с Тильдой Суинтон вышел в российский прокат

Москва, 12 ноября. Фантастическая драма «Память» таиландского режиссера Апичатпонга Вирасетакула вышла в российский прокат. Главную роль в кинокартине сыграла актриса Тильда Суинтон.

Героиня ленты Джессика, которая занимается выращиванием орхидей, приезжает в Колумбию. Она вынуждена ухаживать за сестрой, пребывающей в состоянии сна.

Однако жизнь героини омрачается постоянно преследующим ее странным звуком, похожим то ли на взрыв, то ли на мощный удар. Из-за этого явления Джессика лишается покоя и сна. Пытаясь понять происхождение звука, женщина все больше утрачивается связь с общепринятой реальностью.

Помимо Суинтон, в «Памяти» снялись Элькин Диас, Жанна Балибар, Хуан Пабло Уррего и другие актеры. Фильм Вирасетакула получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Ранее Тильда Суинтон поделилась мнение о влиянии пандемии на киноиндустрию. Актриса заявила, что кинематограф невозможно убить.