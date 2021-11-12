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Поляки гневно отреагировали на обвинения Варшавы в адрес РФ
Политика
Поляки гневно отреагировали на обвинения Варшавы в адрес РФ
pixabay.com

Варшава, 12 ноября. Жители Польши опасаются серьезных последствий из-за обвинений Варшавы в адрес России.

Жители Польши обрушились на руководство страны за попытки обвинить Россию в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Евросоюза.

В начале этой недели несколько тысяч беженцев прибыли через территорию Республики Беларусь к границе Польши. Выходцы с Ближнего Востока рассчитывали получить политическое убежище в странах ЕС, и в первую очередь в Германии.

Правда, польские власти вопреки Женевской конвенции пускать мигрантов на свою территорию категорически отказались. При этом для сдерживания беженцев, среди которых были женщины и дети, власти использовали не только пограничников, но и направили к границе 15 тысяч вооруженных бойцов, а также военную технику.

Если руководство Евросоюза во всем происходящем винит Минск, то власти Польши решили пойти дальше и назначить ответственной за миграционный кризис в Европе Россию. Во время выступления в Сейме премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы действует по указанию Москвы, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЕС.

Поляки гневно отреагировали на обвинения Варшавы в адрес РФ
Global Look Press / Pignatelli/EUC

Столь абсурдные обвинения вызвали негодование не только в РФ, но и среди простых поляков. Жители Польши призвали руководство страны перестать злить Москву необоснованными претензиями, ведь никаких доказательств причастности России к этой ситуации предъявлено не было.

Кроме того, поляки просто не хотят «воевать» с РФ и опасаются, что такой «дипломатический» подход Варшавы может в итоге оставить страну без дешевого газа в самый разгар зимы.

«Если у вас есть доказательства того, что к этому причастна Россия, то покажите их. А если доказательств нет, то только дурак будет обострять отношения с другим государством»;

«Моравецкому нужны уроки дипломатии. Неужели наши политики не могут вовремя придержать язык? Что ему дало это выступление? Он только разозлил Россию»;

«Все, прощай дешевый газ из России. А ведь мы только недавно просили «Газпром» снизить на него цену»;

«Господин Моравецкий, будьте более дипломатичным! Вы не годитесь для политики, если не умеете разговаривать с сильными мира сего. Вы только вредите нам и Польше! Мы не хотим войны!», — пишут пользователи польского портала Wirtualna Polska.

Ранее Франция допустила возможный выход Польши из Евросоюза. Кроме того, ЕС может отказаться от поддержки плана по восстановлению польской экономики.

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