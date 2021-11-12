Актриса Татьяна Васильева забыла про своего экс-друга Садальского

Актриса театра и кино, народная артистка России Татьяна Васильева забыла о своем коллеге, советском и российском актере, блогере и журналисте Станиславе Садальском. Об этом она заявила в комментарии ФАН.

«Вы знаете, вы мне сейчас говорите это имя, а я, честно говоря, уже забыла, кто это такой. Давайте не будем об этом», — сказала Татьяна Васильева.

Горячий скандал разгорается между двумя знаменитостями. В интернете они уже успели обменяться любезностями. Так, Садальский ответил на критику со стороны Васильевой в Сети. Он заподозрил, что артистка не умеет пользоваться интернетом, а также усомнился в ее когнитивных способностях. В свою очередь, актриса в комментарии о ситуации была немногословна.

«Мне все равно, что он сказал. Я эту тему не хочу вообще поднимать и обсуждать», — заключила знаменитость.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

Садальский и Васильева некогда были добрыми приятелями, часто проводили время вместе. Но в какой-то момент для последней актер стал человеком «нерукопожатным». По ее мнению, артист занимается «странной» деятельностью в интернете, собирает сплетни и участвует в скандалах ради обсуждения своей персоны. Как призналась сама Татьяна Васильева, ее терпению на выходки экс-друга пришел конец, когда Садальский направил свою критику в сторону детей актрисы.

К слову, Садальский не единственный, о ком нелестно отзывалась Васильева. Например, недавно она раскритиковала бывших участниц КВН Марину Федункив и Ольгу Картункову, назвав их «пробивными тумбами». А раньше она рассорилась с юмористом Ефимом Шифриным из-за спектакля.